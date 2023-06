La emoción al recordar la comunidad donde nació y se crió en el Municipio de Fajardo, no la esconde. Por el contrario, sus ojos se le enrojecen y el sentimiento le quiebra la voz.

“Mano, me vas a hacer llorar”, subrayó de entrada con una tímida carcajada.

A sus 11 años, Ángel Acevedo Rivera enfrentó por partida doble los estragos del huracán Andrew. Luego que el fenómeno atmosférico afectó la isla en el 1992, su familia emigró al estado de la Florida; donde el ciclón también destruyó gran parte de la ciudad de Miami.

Treinta años después, mira a Puerto Rico con la misma esperanza y como su principal fuente de inspiración para nutrirse y crear infinidad de diseños que han cambiado el rumbo de marcas comerciales e identidades gráficas de individuos, empresas y dependencias gubernamentales.

Ese fue el caso de Miami. La llamada Ciudad del Sol en el estado de la Florida cambió de apariencia durante los primeros años en que el mundo atravesaba la pandemia del COVID-19. Su alcalde, Francis Xavier Suárez, tomó la decisión de renovar el espíritu de las comunidades a través de un nuevo diseño de logo que vio colgado en las redes sociales.

“Yo estaba buscando cosas que hacer. Tenía trabajitos, pero no estaba preparado. Siempre quería mejorar las cosas. Yo pensaba, contra, esto está tan viejo y no refleja la cultura de Miami. Se sentía muy estático. O sea, era muy viejo”, expresó en entrevista con El Nuevo Día.

Acevedo Rivera se desempeñaba como director de arte para la cadena de cruceros Royal Caribbean. Una vez comenzaron a sentirse los estragos del coronavirus, la compañía cesó operaciones, desplazando así a miles de trabajadores y trabajadoras en el mundo. Ángel no fue la excepción.

El artista de 42 años comenzó su diseño a manera de práctica, al mismo tiempo que realizaba labor comunitaria, diseñando camisetas para recaudar fondos a la entidad sin fines de lucro ConPRmetidos. La organización promueve la sostenibilidad y la autosuficiencia de las comunidades locales mediante esfuerzos de colaboración junto a puertorriqueños en la diáspora.

“Yo lo hice como un ejercicio y la primera versión la hice en una tarde. Fue como de la una a las cuatro de la tarde. Luego grabé el proceso, edité el video y después lo subí a Instagram. Todas mis amistades comenzaron a reaccionar y etiquetaron al alcalde de la ciudad, a la cuenta oficial de la ciudad y así fue que comenzó todo”, recordó.

De inmediato, el primer ejecutivo se interesó en darle forma a la propuesta del puertorriqueño, quien se valió de los vibrantes colores y la personalidad que distingue, no solo a los puertorriqueños, pero de igual forma a toda la comunidad latinoamericana que converge en la ciudad.

El acuerdo para trabajar la nueva identidad gráfica se produjo a varios días de su publicación, a través de un mensaje directo del alcalde a la cuenta de Instagram (@acevvvedo).

“Trabajar con el gobierno es un poco más lento, se demora mucho, pero como estábamos en medio de la pandemia, él (alcalde Francis Suárez) estaba todo el tiempo haciendo noticia y necesitaba un ‘backdrop’. Para él era bueno, quería darle una nueva identidad a Miami”, sostuvo al destacar, además, la proyección de su creación durante un importante anuncio del ejecutivo a la entrada de Miami en los mercados financieros de Wall Street, en Nueva York.

Rediseñó la licencia del estado de Florida

Pero ahí no quedó todo. Una convocatoria publicada a través de las redes sociales del estado de la Florida, también dio paso a la imaginación. Luego de 20 años con el mismo diseño, las autoridades decidieron cambiar la licencia de conducir, uno de los elementos más importantes para la identificación de sus ciudadanos.

“Tenía varias ideas hechas y las saqué porque también quería hacer que fuera mejor. Hablé con personas que trabajan en el gobierno; otro diseñador y él no me criticó, sino que me dio contexto”, dijo.

De inmediato, su idea no fue la ejecución seleccionada debido a un sinnúmero de especificaciones en tamaños de caracteres y elementos tipográficos, colores y figuras. Sin embargo, continuó dándole forma hasta que más tarde la versión final se volvió tangible.

“Algunas veces no es necesario que me contraten o que me compren en diseño (aunque sería súper ‘cool’), pero yo quiero más inspirar a la gente y a otros diseñadores a que tomen riesgos, que hagan el ejercicio y que el beneficio sea para ellos pero que posiblemente llegue a ojos de otras personas”, afirmó.

Orgulloso de sus raíces

La ilusión de Ángel es más que evidente. Han pasado casi tres años y todavía le brillan los ojos cuando recuerda la forma en que comenzó a crear y el resultado que ahora disfruta ver en cada rincón de la ciudad que visita junto a su familia.

“Vino acá un jíbaro del campo a Miami y dio lo que pudo en algo pequeñito y cambió. Espero yo que sea para siempre. Es algo histórico. Es un orgullo como puertorriqueño”, sostuvo.

“Esto lo hice yo porque quería y ahora tengo un legado aquí en Miami para mi hijo. El papá de él fue el que diseñó el logo nuevo y cambió la trayectoria del ‘look’ de su ciudad”, puntualizó con evidente orgullo y satisfacción.

Ángel define su estilo como “retro-futurismo” y afirma que “de todo lo viejo se puede sacar algo bueno y adaptarlo a la actualidad para crear nuevos elementos que sean atemporales”.

“La influencia viene de todos lados. No solo de la forma en que crecimos y nos criamos, pero esa creatividad está dentro de nosotros”, resaltó.

Acevedo Rivera comenzó trabajando en una imprenta haciendo trabajo clerical, sirviendo café y asistiendo a la dueña de la empresa.

“Yo no sabía lo que era el diseño gráfico, pero ella me enseñó poco a poco y lo primero que hice fue un ‘flyer’ en Photoshop. Cuando vi las posibilidades de lo que uno puede hacer digitalmente con lo que tiene en la mente, me dio mucha satisfacción y deseo de aprender mucho más de esta industria. Para aquel entonces no había nada de redes. Ni siquiera My Space”, rememoró .

Añadió que al día de hoy coquetea con la idea de seguir creando desde su lugar de origen.

“Mi esposa y yo estamos considerando regresar a Puerto Rico porque cada vez que vamos nos queremos quedar. Son muchas cosas que hay que considerar. Pero sí, extraño mucho a mi gente”, manifestó.

El fajardeño quiere enseñarle a su hijo, de apenas 1 año de edad, las costumbres con las que creció y las canciones que escuchaba durante su etapa de estudiante; como las que cantaba Sandra Zaiter, Cepillín o el Chavo del 8.

“Para nosotros es muy importante esa cultura y ese entretenimiento muy sano. Yo sé que la nostalgia nos juega a veces en contra, pero nos gusta mucho cantarle canciones como “Mi escuelita”, “Brinca la tablita”, “el Chequi Morena” y todo eso que nos hace recordar la isla”, reafirmó.