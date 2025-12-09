Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
El Gran Combo de Puerto Rico se presentará en La Placita de Santurce

La orquesta salsera participará de la quinta edición de Navidad en la Placita

9 de diciembre de 2025 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Gran Combo de Puerto Rico. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Pese a la muerte del director y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier, el pasado sábado, 6 de diciembre, la llamada “Universidad de la salsa” deberá continuar con su agenda artística y compromisos establecidos, al menos para la época festiva.

Los “Mulatos del sabor” se presentarán el sábado, 13 de diciembre en el evento “The Sounds of Puerto Rico: Christmas Edition” y el viernes, 19 de diciembre llegarán a La Placita de Santurce.

El Gran Combo de Puerto Rico recibió la noticia del fallecimiento de Ithier en medio de la gira del “Salsa Pa’l Mundo Tour”, junto al Grupo Niche en el estado de Florida. Los mulatos del sabor ya se encuentran en la isla y se preparan para estar presente la quinta edición de “Navidad en La Placita” de Santurce.

La edición de este año marcará un momento significativo puesto que el Gran Combo de Puerto Rico regresará a La Placita de Santurce tras ocho años sin presentarse en el emblemático espacio cultural. Su participación será parte del evento del 19 de diciembre, junto a David Rivera y La Bambula y a Hectorcito Rodríguez con El Junte.

“Para nosotros siempre es un privilegio tocar en Puerto Rico, y presentarnos en La Placita tiene un significado especial. El público que se reúne aquí crea una energía única y una experiencia inolvidable. Agradecemos la invitación y el apoyo de los organizadores, los medios y los auspiciadores. Es un honor compartir esta celebración con nuestra gente y seguir llevando la salsa al mundo”, reveló la orquesta en declaraciones escritas.

El evento Navidad en La Placita tiene un itinerario con diversos artistas en diferentes fechas.

A continuación la agenda artística:

12 de diciembre, 6:00 pm • El Junte (Hectorcito Rodríguez) • Alexander López y Daniel Díaz – Tripandero • Carlitos García y su orquesta.

19 de diciembre, 6:00 pm • El Junte (Hectorcito Rodríguez) • David Rivera y la Bambula • El Gran Combo de Puerto Rico

24 y 31 de diciembre, 1:00 pm • Cinco en Clave (Carlos Daly) • Sabor D’Aquí (Nano Sánchez) • El Junte (Hectorcito Rodríguez) • Son D’Verdad (Lucho Cortés)

2 de enero 2026, 6:00 pm • El Junte (Hectorcito Rodríguez) • Papote Alvarado y el Grupo Esencia • Don Perignon y La Puertorriqueña.

La edición es una plataforma de impacto cultural, económico y turístico para impulsar significativamente la actividad económica de los comercios locales y atrae a miles de visitantes de toda la isla.

