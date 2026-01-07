Opinión
En Manhattan también celebran con un Desfile Anual de Reyes Magos

Este año, el evento celebró su edición número 48 bajo el tema “¡Pa’lante, siempre pa’lante!”

7 de enero de 2026 - 8:18 AM

El desfile inició en la calle 106 y Park Avenue, terminando en la calle 115. (Griselle Rosario)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Nueva York es una ciudad experta en desfiles, pero ninguno tiene el alma y el color del que recorre las calles de “El Barrio” cada 6 de enero. Entre los rascacielos y el frío invernal de este 2026, la aparición de los camellos reales y las marionetas gigantes de los Reyes Magos rompió la monotonía del distrito, un recordatorio de que la magia no necesita nieve, sino comunidad.

Lo que comenzó hace casi medio siglo como una pequeña procesión escolar se ha convertido hoy en el 48 Desfile Anual del Día de Reyes, el más importante de los Estados Unidos en su clase. Organizado por El Museo del Barrio, este evento no solo celebra la epifanía, sino que sirve para enviar un poderoso mensaje de la resiliencia y el orgullo de la identidad latina en la capital del mundo.

Gran parte de lo que sucedió esta vez en el desfile del Día de Reyes fue capturado por la fotógrafa puertorriqueña Griselle Rosario. La artista del lente laboró en la Cámara de Representantes de Puerto Rico por los pasados cinco años y en agosto de 2025 decidió regresara Nueva York.

Lo que comenzó hace casi medio siglo como una pequeña procesión escolar se ha convertido hoy en el 48 Desfile Anual del Día de Reyes.El evento es organizado por El Museo del Barrio.Desde su fundación, el desfile de los Tres Reyes Magos se ha consolidado como la tradición más antigua de su tipo en la nación.
1 / 10 | Honran la tradición del Día de Reyes en las calles de Manhattan. Lo que comenzó hace casi medio siglo como una pequeña procesión escolar se ha convertido hoy en el 48 Desfile Anual del Día de Reyes. - Griselle Rosario

“Los organizadores del evento son el Museo del Barrio. Esto está localizado en el ‘East Harlem’, lo cual es una de nuestras comunidades en la ciudad de Nueva York. No solo para boricuas, sino para muchos hispanos”, dijo Rosario en entrevista virtual con El Nuevo Día.

Según la fotógrafa, las escuelas de este sector participan año tras año con elementos visuales y artísticos como marchas, bandas y disfraces. Esta vez, de igual manera, se destacó por la presencia de camellos reales, marionetas gigantes y parrandas.

El tema de este año, fue “¡Pa’lante, siempre pa’lante!" (“¡Adelante, siempre adelante!”), inspirado en el legado de los Young Lords y celebró las tradiciones perdurables de resistencia cultural, cuidado comunitario y solidaridad que definen a “El Barrio”.

La celebración, en la que participaron figuras como Laurie Cumbo, comisionada del Departamento de Asuntos Culturales de Nueva York; Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York y Adriano Espallat, representante de Nueva York en el Congreso de los Estados Unidos, inició su marcha en la calle 106 y Park Avenue, y avanzó hacia el este hasta alcanzar la Tercera Avenida. El circuito se completó en la intersección de la calle 115 y Park Avenue.

Desde su fundación, el desfile de los Tres Reyes Magos se ha consolidado como la tradición más antigua de su tipo en la nación. En este 2026, miles de escolares, artistas y líderes comunitarios se unieron una vez más en “El Barrio” para celebrar una historia que comenzó en Belén y hoy late con fuerza en Manhattan.

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
