En Manhattan también celebran con un Desfile Anual de Reyes Magos

Nueva York es una ciudad experta en desfiles, pero ninguno tiene el alma y el color del que recorre las calles de “El Barrio” cada 6 de enero. Entre los rascacielos y el frío invernal de este 2026, la aparición de los camellos reales y las marionetas gigantes de los Reyes Magos rompió la monotonía del distrito, un recordatorio de que la magia no necesita nieve, sino comunidad.

Lo que comenzó hace casi medio siglo como una pequeña procesión escolar se ha convertido hoy en el 48 Desfile Anual del Día de Reyes, el más importante de los Estados Unidos en su clase. Organizado por El Museo del Barrio, este evento no solo celebra la epifanía, sino que sirve para enviar un poderoso mensaje de la resiliencia y el orgullo de la identidad latina en la capital del mundo.

Gran parte de lo que sucedió esta vez en el desfile del Día de Reyes fue capturado por la fotógrafa puertorriqueña Griselle Rosario. La artista del lente laboró en la Cámara de Representantes de Puerto Rico por los pasados cinco años y en agosto de 2025 decidió regresara Nueva York.

“Los organizadores del evento son el Museo del Barrio. Esto está localizado en el ‘East Harlem’, lo cual es una de nuestras comunidades en la ciudad de Nueva York. No solo para boricuas, sino para muchos hispanos”, dijo Rosario en entrevista virtual con El Nuevo Día.

Según la fotógrafa, las escuelas de este sector participan año tras año con elementos visuales y artísticos como marchas, bandas y disfraces. Esta vez, de igual manera, se destacó por la presencia de camellos reales, marionetas gigantes y parrandas.

El tema de este año, fue “¡Pa’lante, siempre pa’lante!" (“¡Adelante, siempre adelante!”), inspirado en el legado de los Young Lords y celebró las tradiciones perdurables de resistencia cultural, cuidado comunitario y solidaridad que definen a “El Barrio”.

La celebración, en la que participaron figuras como Laurie Cumbo, comisionada del Departamento de Asuntos Culturales de Nueva York; Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York y Adriano Espallat, representante de Nueva York en el Congreso de los Estados Unidos, inició su marcha en la calle 106 y Park Avenue, y avanzó hacia el este hasta alcanzar la Tercera Avenida. El circuito se completó en la intersección de la calle 115 y Park Avenue.