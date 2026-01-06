Talentos boricuas le dan su toque personal a la tradición del Día de Reyes

El aroma del pasto recién cortado y el sonido de las cajas de cartón bajo la cama marcan el inicio de una de las noches más esperadas del año en Puerto Rico: la víspera del Día de Reyes. Esta tradición, heredada de generación en generación, trasciende el simple acto de dar regalos para convertirse en un periodo de fe y unidad familiar que define la herencia caribeña.

Al igual que todos los años, la tradicional recolección de hierba para los camellos y las alegres reuniones familiares con comidas típicas como el coquito y el arroz con gandules se han mantenido como pilares de la celebración.

A través de las redes sociales son muchos los que han compartido parte de lo que han vivido este año. Los integrantes de la clase artística puertorriqueña no son la excepción.

En El Nuevo Día te contamos cómo vivieron la víspera y el Día de Reyes algunas figuras del entretenimiento.

Los periodistas Milly Méndez y Julio Rivera Saniel fueron de los primeros en publicar sus fotografías con hierba para los camellos en manos. La pareja decidió acompañar el álbum de fotos con un pedazo de la canción “De tierras lejanas”.

Cristian Diana, quien ocupó el segundo lugar en la pasada edición de “Objetivo Fama”, describió el día como uno “magnífico y mágico”. El cantante participó de la Fiesta de Reyes Magos en Juana Díaz.

Asimismo, la producción de “Puerto Rico gana” de Telemundo aprovechó la noche del lunes para sorprender a los niños con una entrega de juguetes en el estacionamiento del canal. La primera familia en llegar también se llevó $200.

El joven artista Maeso, por su parte, quiso tener un detalle con sus fanáticos y lanzó el tema “Un millón de estrellas”. La canción está disponible en YouTube.