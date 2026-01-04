Tradicional entrega de juguetes el Día de Reyes se llevará a cabo en San Juan y Canóvanas

La tradicional entrega de regalos del Gobierno de Puerto Rico el Día de Reyes se llevará a cabo este año en la Plaza Pública de Canóvanas y en el Coca Cola Music Hall en San Juan el próximo 6 de enero de 2026.

Según un comunicado de prensa emitido por la Compañía de Turismo, institución organizadora del evento “Reyes con el Pueblo 2026”, se reveló que la actividad cultural comenzará a las 9:00 a.m. en Canóvanas y a las 12:00 p.m. en San Juan.

La celebración en San Juan contará con un ambiente familiar y festivo que contará con la participación de los presentadores Aniel Rosario y Lynette Chico, el show de Shabum, el show de Bluey, el show de Nino y Brownie, la presentación de Trotamundos y un cierre especial con el espectáculo de magia de Jorge Noda.

Como parte del esfuerzo interagencial, la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) estará ofreciendo experiencias educativas STEM dentro del Coca-Cola Music Hall, integrando el aprendizaje con la celebración y fortaleciendo el componente educativo dirigido a la niñez.

Mientras tanto en Canóvanas se estarán presentando el show de Amelia y de Atención Atención.