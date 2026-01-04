Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tradicional entrega de juguetes el Día de Reyes se llevará a cabo en San Juan y Canóvanas

En el Coca Cola Music Hall y la Plaza Pública respectivamente

4 de enero de 2026 - 5:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El evento "Reyes con el Pueblo 2026" es organizado por la Compañía de Turismo. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La tradicional entrega de regalos del Gobierno de Puerto Rico el Día de Reyes se llevará a cabo este año en la Plaza Pública de Canóvanas y en el Coca Cola Music Hall en San Juan el próximo 6 de enero de 2026.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa emitido por la Compañía de Turismo, institución organizadora del evento “Reyes con el Pueblo 2026”, se reveló que la actividad cultural comenzará a las 9:00 a.m. en Canóvanas y a las 12:00 p.m. en San Juan.

La celebración en San Juan contará con un ambiente familiar y festivo que contará con la participación de los presentadores Aniel Rosario y Lynette Chico, el show de Shabum, el show de Bluey, el show de Nino y Brownie, la presentación de Trotamundos y un cierre especial con el espectáculo de magia de Jorge Noda.

Como parte del esfuerzo interagencial, la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) estará ofreciendo experiencias educativas STEM dentro del Coca-Cola Music Hall, integrando el aprendizaje con la celebración y fortaleciendo el componente educativo dirigido a la niñez.

Mientras tanto en Canóvanas se estarán presentando el show de Amelia y de Atención Atención.

La agenda en ambos municipios incluye múltiples actividades recreativas, tales como: pinta caritas, piraguas, algodón de azúcar, popcorn y la presencia de personajes infantiles, entre otras.

Tags
Breaking NewsSan JuanCanóvanasDía de Reyes
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 4 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: