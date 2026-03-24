Fallece el periodista cultural Jorge Rodríguez

El periodista Jorge Rodríguez, quien dedicó su carrera al periodismo cultural en varios medios de comunicación del páis, falleció ayer lunes 23 de marzo, a sus 77 años.

Se supo que la causa del deceso fueron complicaciones de salud.

Tras su muerte, las organizaciones periodísticas en Puerto Rico, lamentaron su partida.

“La Junta de Directores del Overseas Press Club lamenta grandemente la partida de uno de los nuestros. Jorge fue un gran cronista y un creador. Amaba las artes y al periodismo como un vehículo para transmitir al público la grandeza de las diferentes manifestaciones artísticas. Hoy muchos periodistas lloran su partida y los acompañamos a ellos también en este difícil momento. ¡Que descanse en paz!”, “destacó la presidente del Overseas Press Club, Wilma Maldonado Arrigoitía.

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Por su parte, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) expresó su pesar por el fallecimiento del colega periodista Jorge Rodríguez, considerado un referente del periodismo cultural en el país.

Rodríguez cuyo trabajo periodístico lo hizo merecedor de múltiples galardones, también fue escritor, dramaturgo y actor.

Laboró de 1994 hasta 2013 como reportero y hasta el 2023 como colaborador de temas culturales para el periódico El Vocero. Se inició en el periodismo como crítico de teatro para los periódicos El Nuevo Día, El Reportero y El Mundo.