Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“La Divina Comedia” cobra vida en la galería SPACE

La muestra reúne a 18 artistas inspirados en la obra de Dante Alighieri

16 de diciembre de 2025 - 11:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ibsen Peralta / “El viaje dantanesco a la luz de la Cruz” / dibujo en Prisma Color sobre papel / 30” x 22” / 2025 (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Galería SPACE presentó su nueva exhibición titulada “La Divina Colectiva”, que estará abierta hasta el 10 de enero de 2026. La muestra reúne a 18 artistas inspirados en “La divina comedia de Dante Alighieri”.

El grupo está compuesto por los artistas: Connie Ann Martín, Eric Tabales, Gualberto Del Toro, Ibsen Peralta, Jean-Michel Fiedler, Jaime Romano, Janet León, Marcos Medina, Neftalí Cruz, Nelly Toledo, Néstor Millán, Nick Quijano, Redo Del Olmo, Saint-Rome Labossiere, Sali Nadgi, Williams Carmona, William Norris y Yaileen García. La muestra presenta diversos medios artísticos: pintura, escultura, dibujo, cerámica, relieves en madera y medios mixtos. Para esta exhibición, cada artista identifica y representa en su obra uno de los tres cánticos del poema: Infierno, Purgatorio o Paraíso.

El director de SPACE, Manuel Vázquez, comentó que “la divina comedia no solo ha sido un pilar de la literatura universal, sino también una fuente de imágenes para los artistas participantes. Su universo moral, poético y visionario ha servido como terreno fértil para estos creadores que buscan representar lo trascendente, lo sublime y lo abismal. En La Divina Colectiva, el grupo ha encontrado en el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso un mapa visual que combina lo humano con lo metafísico”.

Según Vázquez, los artistas participantes reinterpretan “La divina comedia” con obras que develan un nuevo lenguaje. “Nos muestran figuras que se disuelven, cuerpos que mutan y fondos que se abren como sueños. Buscan describir la geografía moral de Dante y revelan pulsiones inconscientes que vibran en el poema. Son propuestas artísticas que se convierten en una metáfora de la espiritualidad moderna”, sentenció.

La divina comedia permanece viva no solo como texto, sino como matriz estética que revela la capacidad del arte para reinterpretar lo sagrado, lo humano y lo infinito. Cada artista de esta exhibición se acerca a Dante para añadir una capa nueva, demostrando que es un viaje ininterrumpido, inagotable y siempre en transformación.

La Galería SPACE, con 11 años de trayectoria, reafirma su compromiso con las artes plásticas y su misión de servir de puente entre la creación artística y la comunidad. La institución impulsa proyectos que enriquecen el tejido cultural, fortalecen la identidad local y mantienen la galería como un espacio de encuentro y aprendizaje a través del arte.

Para la clausura de la exhibición, la profesora Sonia Cabanillas ofrecerá la conferencia “El amor en Dante” el sábado, 10 de enero de 2026, a las 2:00 p.m., en la Galería SPACE.

La exhibición estará abierta al público de martes a sábado, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. SPACE está ubicada en el Centro Comercial Galería San Patricio, Guaynabo, Puerto Rico. Durante los meses de exhibición se anunciarán visitas guiadas en: Facebook: @SanPatricioArtCenter, Instagram: @spacePR

