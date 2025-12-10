“Anastasia”, el musical en español, estrenará en Puerto Rico

Una historia de amor, misterio y esperanza para la familia, es la propuesta para esta Navidad de PSB Productions en el musical “Anastasia”, en español, que estrenará en Puerto Rico el 19 de diciembre de 2025, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Bajo la producción general de monseñor Wilfredo Peña y la dirección de Gilberto Valenzuela, la pieza será escenificada por 50 actores y bailarines. La coreografía está a cargo de Raúl de la Paz, mientras que una orquesta en vivo de 18 músicos tocará sus mejores acordes, dirigidos por Jan L. Rivera.

La trama central de esta pieza gira en torno a la leyenda de la gran duquesa Anastasia Nikolayevna, de la familia Romanov de Rusia, quien se cree escapó de la ejecución de su familia a manos del ejército bolchevique.

“Anastasia” de adulta cobrará vida en la joven Adriana Fontánez, mientras que de niña será personificada por Claret Rivera. Completan el elenco principal Jazael Rodríguez (“Dimitri”), Martín Alicea (“Vlad”) y Gabriel Torrres (“Gleb”).

Esta obra fue seleccionada por monseñor Peña, presidente fundador de PSB Productions, como parte de su acostumbrada oferta teatral para finales de año, como un regalo de Navidad para el pueblo de Puerto Rico.

Como es tradición de esta casa productora y su lema “Ayudando a los que ayudan”, esta puesta en escena beneficiará al Hogar de Niñas de Cupey y a la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico. PSB Productions ha presentado más de 90 producciones teatrales y musicales. Su misión es ayudar a niños, jóvenes y adultos, quienes se integran a las obras como actores y equipo de producción, a desarrollar destrezas sociales adecuadas, a través del arte y el servicio a los demás, elevando su autoestima y promoviendo la unión familiar.