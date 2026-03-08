“Levittown tiene su gigante”: Gabriel Abast inmortaliza a Enrique “Kike” Hernández con imponente mural

En las calles de Puerto Rico, el color no solo decora las paredes, sino que cuenta su historia. Gabriel “Abast” Salvá, reconocido por ser el muralista con mayor presencia en el municipio de Yauco, ha convertido el concreto en un lienzo vivo donde las aves endémicas de la isla encuentran un refugio eterno.

Recientemente, el diseñador gráfico de profesión, cuya evolución hacia el muralismo tuvo lugar a través del proyecto Abast Art, decidió honrar con su talento a un “campeón dentro y fuera del terreno”. Se trata de un mural dedicado a Enrique José Hernández González, conocido como “Kike” Hernández, jugador profesional de béisbol puertorriqueño que juega para Los Ángeles Dodgers de las Grandes Ligas.

“Levittown tiene su gigante”, expuso a través de sus redes sociales donde publicó el proceso y resultado final de la obra de sus manos. Tal y como especificó, la pintura a gran escala se encuentra en Levittown, Toa Baja, ciudad natal del deportista.

PUBLICIDAD

De esta manera, en el corazón de la reconocida urbanización, una nueva e imponente obra de Abast se alza para inmortalizar a una de las figuras más queridas del béisbol contemporáneo. Más que un retrato, este mural es un testimonio del orgullo boricua, que entrelaza la destreza deportiva con la naturaleza de la isla.

“Es un honor para mí el poder pintar a Kike Hernández en Levittown, Toa Baja, y así poder dejar una huella con mi admiración a un boricua que nos lleva con orgullo con su destreza y toque único que lo distingue de los demás. Eres grande, Kike, y gracias por hacernos brillar cada vez más”, sostuvo.

En el mural, realizado el pasado mes de febrero, se destaca la imagen del jugador. De igual manera, no podía faltar su sello distintivo: una ave endémica de la isla. En este caso, la reina mora.

Por otro lado, llama la atención su vibrante paleta y su capacidad para elevar la figura del atleta al estatus de ícono cultural en el espacio público. Así las cosas, la pintura celebra el legado del pelotero en las Grandes Ligas que también sirve como un punto de encuentro para los fanáticos que ven en él un ejemplo de superación y éxito internacional.

1 / 11 | Los agentes libres puertorriqueños que andan en busca de trabajo para 2026 en Grandes Ligas. El cerrador Edwin Díaz tuvo una sólida campaña con los Mets en 2025 con 28 juegos salvados y efectividad de 1.63. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 11 Los agentes libres puertorriqueños que andan en busca de trabajo para 2026 en Grandes Ligas El cerrador Edwin Díaz tuvo una sólida campaña con los Mets en 2025 con 28 juegos salvados y efectividad de 1.63. Ramon "Tonito" Zayas Compartir