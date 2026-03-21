Lola Rodríguez de Tió en el teatro junto a otras poderosas ilustres puertorriqueñas

Desde el año 2023 la poeta y lideresa Lola Rodríguez de Tió ha sido interpretada por la actriz Anamín Santiago, entre otras actrices. En aquella ocasión fue invitada por el poeta nacional Hamid Galib para que encabezara y dirigiera el elenco de su drama “Buscando a Lola”. Se cumplían 180 años de su nacimiento y el país se involucró en la celebración convocada, entre otras instituciones, por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).

Este marzo, la prócer sangermeña regresa al escenario en la oferta de Teatro en 15 del municipio de San Juan. Son seis salas por las cuales dejarán huella Luisa Capetillo, María Luisa Arcelay, Celestina Cordero, Ana Otero Hernández, Isabel Andreu, Ana Roqué, Concha Meléndez, Alejandrina Benítez, María Bibiana Benítez, Clara Lair, Mercedes Solá, Julia de Burgos y Lolita Lebrón.

Santiago conceptualizó el montaje, que también dirige con la asistencia de Luis M. Mendoza Morales. Esta vez Lola se presenta a través de un performance histórico, titulado “Lolísima”, como firmaba la poeta, el cual muestra la jornada de vida de la reconocida líder. Vida y poesía van de la mano. Se recrean parte de sus aportaciones a la historia y la literatura del país. La tesis de Emelina Guzmán sirvió de base investigativa y de guía poética a esta obra producida por CTAS, inc.

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En la modalidad de micro teatro el público ha reaccionado sorprendido ante el perfil combativo de la poeta. Así también su capacidad para sobreponerse a golpes fuertes que marcaron su carácter, como la pérdida de su hija Mercedes, cuatro vástagos más, el encarcelamiento, el exilio, la constante planificación de estrategias que permitieran burlar la persecución por parte del gobierno español, e incluso, el difícil diálogo con el gobernador Don Juan Contreras Martínez para exigir la liberación de los presos políticos en 1887. Un año terrible, como bien lo calificó Antonio S. Pedreira, sobre todo por las torturas a las que fueron sometidos muchos puertorriqueños. Estas fueron llamadas componentes, para que “se compongan a favor de España”, expresa Rodríguez de Tió en la pieza teatral.

La interpretación de la pieza es muy exigente. Uno de sus actores, Javier Rivera Pastrana, detalla el proceso de creación: “Desde el comienzo tuvimos mucho entrenamiento físico. Tanto en la primera versión, ‘Buscando a Lola’, como en el performance, trabajamos mucho con el cuerpo los diversos personajes que nos toca interpretar. Yo actúo como Bonocio, el periodista esposo de Lola, también como parte del grupo de combatientes, amigos de la protagonista. A la par, nuestros parlamentos son a veces en prosa y otras en poesía. Hay que afinar constantemente la articulación y la respiración”.

Los otros dos integrantes, la actriz María Román y el bailarín Etienne Hernández, se reafirman en su compromiso por este tipo de teatro tan necesario para el país. “Solo me interesan obras teatrales que aporten a la sociedad, a nuestras mujeres, nuestra gente más vulnerable. Aunque el trabajo en Teatro en 15 es un reto físico, al final me siento llena. La respuesta del público al conocer a Lola me motiva mucho”.

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Por su parte, el bailarín y coreógrafo Etienne Hernández, siente un compromiso absoluto por la pieza. Aunque trabaja durante toda la obra, su participación más importante es la recreación en baile del Grito de Lares. “Anamín me montó una pieza que une el ballet con la pantomima. Interpreto a uno de los tantos puertorriqueños que lo dieron todo por la libertad de su país de 1868. Trabajamos la urgencia, la clandestinidad, la valentía. Un tour de forcé que realizo siempre muy comprometido. Es un reto placentero”, detalló.

El drama corto vitaliza a la ilustre mujer de la mano de la investigadora Emelina Guzmán. Es uno de los primeros trabajos sobre la escritora. Este descubre que cada vivencia, cada paso, cada proceso, generaban en Rodríguez de Tió la necesidad de escribir un poema o varios al respecto. Fusiona las formas poéticas aprendidas bajo el régimen español junto a la copla popular, como bien precisó, la literata Concha Meléndez.

“Uno de los rasgos de Lola que más robó mi corazón es que ella usaba la poesía como vehículo para sanar ante el dolor. Claro, también estaba muy consciente de sus aportaciones al quehacer literario latinoamericano y a elevar con este arte sus reclamos y protestas. Por eso escribí la pieza fusionando prosa con poesía, porque ella fue así”, expresó Santiago.

Teatro en 15 abre espacio para la investigación del país y la continua reconstrucción de la sociedad con las artes teatrales. Un despliegue de ingenio a través de textos, escenografías, diseños de luces, vestuario, sonido y maquillaje que permite el constante trabajo para actores, actrices, directores, dramaturgos, técnicos y ujieres.

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