Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Quién será el artista sorpresa del jueves en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026?

Dos grandes artistas compartieron en sus redes que se encuentran en Puerto Rico

15 de enero de 2026 - 8:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Plaza del Quinto Centenario durante la edición 55 de las Fiestas de la calle San Sebastián (Stephanie Rojas)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La oferta musical es uno de los grandes atractivos para los visitantes que se dan cita durante los cuatro días de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, que este año contará con la participación de agrupaciones y artistas que se presentarán en las distintas plazas de la ciudad capital.

RELACIONADAS

Este jueves, 15 de enero —día en que inauguran las SanSe— la Plaza del Quinto Centenario contará con la música de La Tribu de Abrante y Tito Nieves, a las 6:00 p.m. y 8:00 p.m., respectivamente.

Más allá de los artistas confirmados, según anunció el municipio de San Juan, a las 10:00 p.m. subirá a tarima un artista sorpresa. Como es de esperarse, la expectativa sobre quién será es enorme, mientras crecen los posibles intérpretes.

A la programación oficial se suma la especulación en redes sociales, donde dos artistas han compartido que se encuentran en Puerto Rico, aumentando la ilusión de sus fanáticos de que quizás canten en las tradicionales fiestas.

Uno de los nombres que ha despertado curiosidad es el de Chayanne, quien publicó un video haciendo ejercicio desde San Juan con el siguiente mensaje: “Preparándome para bailar con ustedes… y ahora les pregunto yo, ¿ya se están preparando para bailar conmigo?”.

“Estoy corriendo en Puerto Rico, vine por dos días. Estoy haciendo un poco de ejercicio, esto está bello”, sostuvo el intérprete de “Dejaría todo”.

Otro artista que también ha alimentado los rumores es Ricky Martin, quien dejó saber que se encuentra en la Isla del Encanto desde la playa a través de sus historias en Instagram. “En Puerto Rico. Vientos del este de 10 a 15 mph. 50% de probabilidad de lluvia”.

Post en Instagram de Ricky Martin el 13 de enero de 2026.
Post en Instagram de Ricky Martin el 13 de enero de 2026. (captura de pantalla )

A esta lista de posibles invitados también se suma el nombre del reguetonero Bad Bunny. Cabe recordar que el artista finalizó sus presentaciones en Ciudad de México de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” a mediados de diciembre del pasado año y retomará nuevamente sus conciertos el 23 de enero de 2026 en Medellín, Colombia, justo luego de las fiestas, por lo que esta teoría también cobra fuerza.

Sin embargo, solo resta esperar y llegar hasta la Plaza del Quinto Centenario a las 10:00 p.m. para conocer la sorpresa.

Tags
Fiestas de la Calle San SebastiánSanSeChayanneRicky MartinBad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 15 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: