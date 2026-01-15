¿Quién será el artista sorpresa del jueves en las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026?

La oferta musical es uno de los grandes atractivos para los visitantes que se dan cita durante los cuatro días de las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, que este año contará con la participación de agrupaciones y artistas que se presentarán en las distintas plazas de la ciudad capital.

Este jueves, 15 de enero —día en que inauguran las SanSe— la Plaza del Quinto Centenario contará con la música de La Tribu de Abrante y Tito Nieves, a las 6:00 p.m. y 8:00 p.m., respectivamente.

Más allá de los artistas confirmados, según anunció el municipio de San Juan, a las 10:00 p.m. subirá a tarima un artista sorpresa. Como es de esperarse, la expectativa sobre quién será es enorme, mientras crecen los posibles intérpretes.

A la programación oficial se suma la especulación en redes sociales, donde dos artistas han compartido que se encuentran en Puerto Rico, aumentando la ilusión de sus fanáticos de que quizás canten en las tradicionales fiestas.

PUBLICIDAD

Uno de los nombres que ha despertado curiosidad es el de Chayanne, quien publicó un video haciendo ejercicio desde San Juan con el siguiente mensaje: “Preparándome para bailar con ustedes… y ahora les pregunto yo, ¿ya se están preparando para bailar conmigo?”.

“Estoy corriendo en Puerto Rico, vine por dos días. Estoy haciendo un poco de ejercicio, esto está bello”, sostuvo el intérprete de “Dejaría todo”.

Otro artista que también ha alimentado los rumores es Ricky Martin, quien dejó saber que se encuentra en la Isla del Encanto desde la playa a través de sus historias en Instagram. “En Puerto Rico. Vientos del este de 10 a 15 mph. 50% de probabilidad de lluvia”.

Post en Instagram de Ricky Martin el 13 de enero de 2026. (captura de pantalla )

A esta lista de posibles invitados también se suma el nombre del reguetonero Bad Bunny. Cabe recordar que el artista finalizó sus presentaciones en Ciudad de México de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” a mediados de diciembre del pasado año y retomará nuevamente sus conciertos el 23 de enero de 2026 en Medellín, Colombia, justo luego de las fiestas, por lo que esta teoría también cobra fuerza.