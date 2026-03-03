Opinión
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

René Monclova hará el personaje que hizo Anthony Hopkins y ganó un Oscar

El actor puertorriqueño protagonizará la galardonada obra “El Padre” en el Centro de Bellas Artes de Caguas

3 de marzo de 2026 - 11:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor René Monclova. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El primer actor puertorriqueño René Monclova presentará lo que promete ser uno de los trabajos más importantes de su carrera al subir a escena con “El Padre”, pieza que promete ser una dramatización trascendental.

La multipremiada obra del dramaturgo francés Florian Zeller, titulada originalmente “Le Père”, se presentará el sábado 11 y domingo 12 de abril a las 7:00 p.m. y 4:00 p.m. respectivamente, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

La obra galardonada con el Premio Molière en 2014, el máximo reconocimiento del teatro francés ha conquistado escenarios internacionales por su profundidad emocional y su innovadora estructura narrativa. En Londres, el diario The Guardian la eligió como “Mejor Obra del Año”, mientras que The Times la calificó como “una de las mejores obras de la década”.

Su versión cinematográfica fue protagonizada por Anthony Hopkins, quien obtuvo el Premio Oscar por su extraordinaria interpretación.

El elenco es encabezado por Monclova, Ernesto Concepción, Isel Rodríguez, Camila Monclova, Félix Monclova y Eunice Jiménez. La traducción al español es de Fernando Masllorens y Federico González del Pino.

La producción también reúne a Israel Lugo en la dirección; Cristina Robles como regidora de escena y asistente del director; Enrique “Quique” Benet está a cargo del diseño de luces; José “Checo” Cuevas en el diseño de escenografía; Cristina Sesto tiene a su cargo el diseño de utilería; Alba Kercadó es la diseñadora de vestuario; y Bryan Villarini el diseñador de maquillaje.

La puesta es producida por En-Pareja-2.

Las funciones de “El Padre” servirán además para crear conciencia sobre la enfermedad del Alzheimer y el importante rol de los cuidadores.

Por ello, la producción ha establecido una alianza con la fundación del cantante puertorriqueño Víctor Manuelle, llamada De Frente al Alzheimer Inc, donando parte de los recaudos de la taquilla a esta organización. Asimismo, en todas las funciones la fundación contará con una mesa informativa en el vestíbulo del teatro, donde el público podrá conocer más sobre la labor que realizan en apoyo a pacientes, familiares y cuidadores.

En honor a dos artistas

Las funciones estarán dedicadas a dos grandes figuras puertorriqueñas que actualmente enfrentan el Alzheimer y condiciones relacionadas a la demencia: el actor Efraín López Neris, quien atraviesa por una condición de demencia senil; y Elsie Moreau, quien padece la enfermedad de Alzheimer.

Efraín López Neris apoya en términos generales el Proyecto del Senado 365, que propone cambios a la Ley 27 de 2011. (Archivo)
Efraín López Neris apoya en términos generales el Proyecto del Senado 365, que propone cambios a la Ley 27 de 2011. (Archivo)

Con esta dedicatoria, la producción honra sus vidas, sus aportaciones y extiende un mensaje de solidaridad a todas las familias que enfrentan esta difícil realidad.

¿De qué trata?

“El Padre” cuenta la historia de Andrés, un hombre de 76 años que padece Alzheimer y enfrenta el progresivo desmoronamiento de su realidad. La historia se desarrolla desde los ojos del propio Andrés, permitiendo por primera vez en escena que el público experimente la enfermedad desde adentro. A medida que la obra avanza, compartimos la confusión, el miedo y la desorientación del protagonista. Su entorno se transforma ante sus ojos, las personas que lo rodean parecen no ser quienes dicen ser y los espacios cambian sin explicación aparente, generando un misterio profundamente emocional que nos sumerge en su mente fragmentada.

Mientras “Andrés” se resiste a aceptar la ayuda de su hija “Ana”, quien a su vez se debate entre mudarse al extranjero o quedarse para cuidarlo, la obra expone con sensibilidad las complejidades de las relaciones familiares, la pérdida de identidad, la vejez y el paso del tiempo.

Más allá del drama íntimo, “El Padre” es un poderoso llamado a la empatía. Nos confronta con una realidad que muchas familias enfrentan en silencio y nos recuerda que nuestros adultos mayores son, después de todo, el reflejo de nuestro propio e inevitable futuro.

Con una estructura que rompe con la narrativa tradicional y un enfoque profundamente humano, “El Padre” promete ser una experiencia teatral intensa, conmovedora y transformadora para el público puertorriqueño. Los boletos de la producción teatral están disponibles en Ticketera.

