Hace ocho años, el actor, director y profesor de teatro boricua Teófilo Torres le dio vida a “Pateco”, un personaje de la leyenda popular puertorriqueña, mejor conocido como “el sepulturero del cementerio del Viejo San Juan”. Con el fin de contar una historia que hará reír y reflexionar a la audiencia, el monologuista por excelencia se unirá a la veterana actriz Carmen Nydia Velázquez en “Pateco, el Walking Dead de la Trova”, la pieza músico-teatral que subirá a escena el próximo 10 de diciembre a las 4:00 p.m. en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“’Pateco’ comenzó, precisamente, en un ‘show’ navideño en el que Carmen Nydia y Víctor (Alicea) partiparon, en Utuado, yo no sé si ella se acuerda. Hicimos una fiesta de Navidad para Bobby Valentín, por allá por las sínsoras y ahí yo empecé a desarrollar el personaje de ‘Pateco’ porque me invitaron a hacer un monólogo y todos los monólogos que yo tengo, pues, divierten, pero hacer un monólogo en una fiesta de Navidad...”, comenzó Torres sobre los orígenes del sepulturero que anda por la vida con una pala mohosa, dándose el trago y en protestas.

Por esa razón no es de extrañar que el intérprete de 69 años haya buscado a “Eva” -papel de activista interpretado por Velázquez- para que lo acompañe en esta presentación que estará marcada por la música típica y experimental. El ponceño, además, explicó que la comediante conoce muy bien a “Pateco”.

El montaje integra la música típica, en un careo con la música experimental. (Suministrada)

“Con Carmen Nydia he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos dramáticos, en algunas oportunidades hemos hecho alguito de comedia donde ella ha estado trabajando como artista y ‘Pateco’ ha intervenido, y me ha resultado muy bueno el apoyo que ella me ha dado. No tengo que decir que Carmen Nydia, para que alguna comediante le ponga un pie al frente, se necesita mucho”, apuntó.

Velázquez, quien agradeció las palabras de su amigo y colega, expresó su entusiasmo de haber sido considerada para protagonizar la pieza. Según contó a El Nuevo Día, la trama girará en torno a la “muerte de Eva”.

Más allá de las populares consignas de “Eva”, “Pateco, el Walking Dead de la Trova”, supondrá una oportunidad para la audiencia disfrutar del talento vocal de la también intérprete de “Susa” y “Enriqueta”. Como dato curioso, Torres adelantó que el personaje de la activista se mostrará en un “ataúd hermoso”.

Con mucha seguridad, quien comenzó su carrera actoral en la compañía teatral La Rueda Roja para la década del 1970, expresó que no le teme a estar dentro del féretro. “Eva”, sin embargo, a la mayor brevedad, “brinca de la caja”, reveló.

Los actores, asimismo, describieron que “Eva”, aunque está consciente del momento histórico que vive como mujer, como puertorriqueña y como activista, si le gusta algún policía, “no pone resistencia”. Para efectos de la comedia Torres pretende “explotar” esta debilidad del personaje”.

“Ha tenido tanto encontronazo cuerpo a cuerpo con los guardias, que le cogió el gustito”, dijo Velázquez entre risas.

Para este “show” navideño Torres y Velázquez no estarán solos. También contarán con el talento de Tony Mapeyé, los grupos Matotumba y Vueltabajo Teatro, y las actuaciones de Willie Maldonado y Ariel Cuevas.

“Matotumba son bien conocidos fuera de Puerto Rico. Son un grupo de cantantes y performeros que integran distintos tipos de música caribeña y latinoamericana, y la integran dentro de unos montajes performáticos donde tienen unos actores que interpretan figuras que apoyarán a ‘Pateco’. Los músicos son muertos. Tanto Matotumba como Mapeyé son muertos. Hasta el público está muerto”, abundó el escritor y director de la obra.

Torres subrayó que todo lo que ocurrirá en el espectáculo será en vivo, incluso la música. Por otra parte, se estará abordando un tema muy vigente en la isla: los feminicidios.

“Vamos a estar bregando con un tema muy actual, que a cada rato vemos casos horribles de feminicidios. El caso de ‘Eva’, es uno de feminicidio. Y hago la observación porque, aunque se trata de una comedia, no nos estamos burlando de los feminicidios, todo lo contrario. Tocaremos un planteamiento serio”, dijo.

Sobre cuán presente tienen el tema de la muerte en sus vidas, los actores guardaron silencio por unos segundos. De los dos, Velázquez “rompió el hielo”.

“La muerte es tan real real como nosotros, como tú, como yo. Ya se han ido tantas amistades queridas que yo he aprendido a aceptar que están en esta otra dimensión y que el recuerdo de esta persona no murió, así es como yo he aprendido a aceptar que la gente se muere”, expresó la comediante.

Torres, por su lado, dijo que, a medida que avanza en edad, tiene más consciente que la muerte está más cerca, “aunque hay gente que muere joven. En mi caso, que estoy bregando con un personaje relacionado a la muerte, todo el tiempo estoy pensando en eso, que es un tema universal”.

El director aprovechó la entrevista con este diario para reconocer la colaboración del actor René Monclova, quien revisó el libreto. Velázquez, tras secundar las palabras de su colega, tuvo un mensaje de elogios que lo dejó, como pocas veces en la vida, sin palabras.

“Pero, la gran capacidad que tiene Teófilo para escribir décimas, de verdad, yo me quedo sorprendida, me quito el sombrero. Yo lo admiro. A través de las redes, y de todo lo que me envía, yo sigo leyendo y digo ‘wow, este es una máquina reproductora de décimas’. La calidad y la realidad de todo lo que encierran... De verdad, que cada décima que yo leo tuya, yo te admiro cada vez más, yo no sabía de esa madera que tenías de decimista. Eres increíble. La verdad que eres increíble”, sostuvo.

En cuanto a la clave para desempeñar distintos roles en una sola pieza, Torres reveló que la “magia” radica en ser estricto con los calendarios. Al actor no le gusta dejar nada para última hora, lo que le permite estar relajado.

“Hay gente que trabaja bajo presión, pero yo no, yo tengo que ir con tiempo. Yo no le puedo ir a Carmen Nydia una o dos semanas antes con el libreto. También, cada vez me alejo más, como productor y director, de atosigar al compañero, esto es un juego, y si no nos lo vamos a disfrutar, mejor no lo hago”, exteriorizó.

Torres y Velazquez aseguraron que, como regalo de Navidad, la pieza teatral “Pateco, el Walking Dead de la Trova” sería una excelente opción. Los boletos ya están a la venta a través de Ticketera.