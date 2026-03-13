Un museo alemán rinde homenaje a la célebre artista japonesa Kusama

COLONIA, Alemania - Una sala de espejos salpicada de puntos de colores. Esculturas de flores retorcidas y brillantes en un tejado a los pies de la famosa catedral de Colonia. Una inmensa sala de exposiciones con tentáculos gigantes en forma de pulpo que ofrecen un fascinante meandro a través del espacio y los obstáculos.

El célebre Museo Ludwig de esta ciudad del oeste de Alemania celebra su 50 aniversario inaugurando el sábado una exposición de casi cinco meses con más de 300 obras de la afamada artista japonesa Yayoi Kusama.

El recorrido por el tiempo y la transformación de la artista, ya nonagenaria, reúne obras que van desde su primer dibujo a mediados de la década de 1930 hasta un nuevo encargo, “Infinity Mirror Room”, realizado para la exposición.

Kusama, que cumple 97 años este mes, se ha convertido en una sensación en las redes sociales por su uso de colores brillantes y formas abigarradas que reflejan su asombro ante la vida. Su propia vida la llevó del Japón patriarcal de la posguerra a Nueva York y a los movimientos Flower Power y contra la guerra de Vietnam en la década de 1960. Regresó a Japón en 1973.

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El comisario Stephan Diederich afirma que la exposición, que permanecerá abierta hasta el 2 de agosto, es “muy diversa, de amplio alcance, y retrata una vida inmensamente rica y creativa que abarca más de ocho décadas, sin dejar de mirar al futuro”.

Entre sus obras se incluyen desde su serie “Mi alma eterna, 2009-2021”, que incluye un mosaico de pinturas, hasta “El universo visto desde la escalera al cielo”, realizada en espejo, cristal y lámina acrílica. La entrada del museo alberga su conocida “Calabaza” de 2009, de plástico reforzado con fibra y pintura de poliuretano, perteneciente al Museo Voorlinden de los Países Bajos.

En la azotea se exponen las esculturas de bronce pintado “Flores que hablan de mi corazón entregado al cielo”, de 2018, y “Estoy aquí, pero nada”, cuyos orígenes se remontan al año 2000, en la que adhesivos fluorescentes y luces fluorescentes ultravioletas iluminan una habitación de objetos domésticos.

“Kusama es sin duda una de las artistas más significativas de nuestro tiempo”, afirmó. “Sus habitaciones de espejos, sus instalaciones de globos y sus lunares han alcanzado un estatus de culto y ya son icónicos”.

Sus polifacéticas obras suelen estar relacionadas con el mundo de la naturaleza. Creció en los invernaderos y campos del enorme vivero de semillas de su familia en Matsumoto, Japón. Cuando era joven, Kusama empezó a tener alucinaciones vívidas, algunas de las cuales consistían en lunares o flores que se extendían a su alrededor. Ha luchado contra las ansiedades existenciales.

“En mis más de 70 años como artista, siempre me ha asombrado la maravilla de la vida”, afirmó en un comunicado. “Más que nada, este fuerte sentido de la fuerza vital en la expresión artística es lo que me ha apoyado y me ha dado poder para superar sentimientos de depresión, desesperanza y tristeza”.

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“Me he guiado por mi creencia en este poder”, dijo Kusama.