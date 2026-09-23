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Actor Arnaud Denis recibe la eutanasia: “Lo doloroso es no vivir”

El intérprete francés vivía con dolor severo que atribuía a una prótesis de hernia

23 de septiembre de 2026 - 1:14 PM

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Arnaud Denis. (Instagram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor francés Arnaud Denis, conocido por algunos importantes papeles en el teatro, murió este martes tras recibir la eutanasia en Bélgica, donde acudió tras años de sufrimiento que él atribuía a una prótesis que le fue implantada a finales de 2023.

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Según anunció al diario Le Parisien la también intérprete Delphine Depardieu, amiga del actor y que asistió a su eutanasia en Namur, Denis falleció “aliviado, casi con una sonrisa en los labios”.

Galardonado con un Moliere del teatro por su interpretación de “Las amistades peligrosas”, Denis, de 43 años, llevaba tiempo buscando poner fin al sufrimiento físico que según él le provocaba una prótesis de hernia.

Poco antes de haber recibido la eutanasia, el actor colgó un mensaje en las redes sociales en las que atacaba con dureza la “violencia” del sistema médico y al fabricante de la prótesis, al tiempo que parafraseaba a Victor Hugo para justificar su recurso a la eutanasia: “Morir no es nada, lo doloroso es no vivir”.

En una reciente entrevista a Le Parisien el intérprete narraba su “calvario” y se mostraba convencido de que la prótesis era la responsable, pese a que diversos informes médicos no eran tan categóricos.

Incluso llegó a crear una asociación para aglutinar las denuncias de otros pacientes que también sufrían dolores crónicos tras haber recibido una prótesis similar.

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Eutanasia
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