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Actor de “Pretty Little Liars” sufre violento asalto: “Amenazaron con matarme”

El intérprete compartió imágenes de su rostro, en las que mostró las lesiones que sufrió

10 de octubre de 2026 - 11:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actor Keegan Allen. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Con el rostro ensangrentado y visiblemente cansado, Keegan Allen, actor conocido por su participación en “Pretty Little Liars”, compartió en redes sociales las secuelas que sufrió tras ser víctima de un violento asalto en California.

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El intérprete fue atacado el jueves, poco antes de las 9:00 p.m., en el estacionamiento de un supermercado de lujo en West Hollywood, cuando estaba a punto de subir a su camioneta.

De acuerdo con un comunicado de su representante, dos sujetos encapuchados se acercaron para exigirle su reloj y una pulsera mientras lo amenazaban con un arma de fuego y un cuchillo.

Posteriormente, uno de los agresores lo golpeó en el rostro con la pistola. Ambos delincuentes se llevaron el reloj de la víctima y huyeron del lugar.

Allen sufrió una herida en la frente, la cual mostró en un video publicado en su cuenta de Instagram. En el clip, mientras se observa la sangre correr por su rostro, también se le escucha pedir ayuda a una persona fuera de cámara: “¿Puedes llamar a la policía?”.

El actor acompañó la publicación con imágenes de las cámaras de videovigilancia que captaron a los presuntos responsables durante el asalto.

Junto al video, expresó su decepción por la falta de seguridad en West Hollywood, localidad situada entre Los Ángeles y Beverly Hills.

“Dos jóvenes amenazaron con matarme por mi reloj y lo habrían hecho. Dios dijo que no esta noche. Mi vida por un reloj”, escribió.

Pese a lo ocurrido, Allen manifestó su esperanza de que las autoridades logren localizar y detener a los responsables.

De acuerdo con información difundida por TMZ, el actor recibió asistencia del departamento del sheriff y de los bomberos, además de una evaluación médica. Posteriormente, fue trasladado a un hospital ante la sospecha de que habría sufrido una conmoción cerebral.

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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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