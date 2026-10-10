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Adamari López: “No estaría con un hombre que tenga menos dinero que yo”

La presentadora puertorriqueña explicó que sus experiencias sentimentales han cambiado sus prioridades

10 de octubre de 2026 - 12:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adamari López (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López afirmó que no tendría una relación sentimental con un hombre que gane menos dinero que ella.

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Durante una conversación en su programa de YouTube “Ada y Chiqui de show”, explicó que sus experiencias amorosas han cambiado la forma en que elige a una pareja.

“No estaría con un hombre que tenga menos dinero que yo, porque ya estuve y no me funcionó”, expresó López.

La conductora también fue directa al referirse a la posibilidad de mantener económicamente a una pareja: “Un mantenido no lo quiere”.

La actriz explicó que, aunque en el pasado priorizaba los sentimientos al momento de enamorarse, ahora considera importante que su pareja tenga independencia financiera y metas personales.

“Que tuviera dinero no era lo que me motivaba. Yo siempre me dejé llevar más por los sentimientos”, recordó. Sin embargo, aseguró que su perspectiva ha cambiado con los años y que, a sus 55 años, no se fijaría en alguien que carezca de ambiciones, empleo o un negocio propio.

“¿Yo por qué quiero estar con un hombre que no me puede dar ni estabilidad emocional ni estabilidad económica?”, cuestionó durante la conversación.

Adamari López llegó este 18 de mayo a sus 55 años. "55 años… y qué bonito ha sido vivir cada etapa", comenzó escribiendo en una publicación de Instagram la querendona boricua. Adamari López.
1 / 20 | Adamari López comparte fotos nunca antes reveladas. Adamari López llegó este 18 de mayo a sus 55 años. - Instagram
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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