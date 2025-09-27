Águeda López conquista Times Square con el éxito de su primer libro
Este logro consolida la proyección internacional de su debut literario
27 de septiembre de 2025 - 4:30 PM
La reconocida modelo internacional y ahora autora, Águeda López, vivió un momento emocionante al ver su imagen y la portada de su primer libro, “La niña que siempre miraba el sol”, proyectadas en las emblemáticas e imponentes pantallas de Times Square en Nueva York. Este logro, reservado para grandes personalidades y marcas globales, consolida el éxito y la proyección internacional de su debut literario.
Reconocida por su trayectoria en las pasarelas más prestigiosas del mundo y por haber protagonizado portadas editoriales de fama internacional como: Vogue Belleza, Marie Claire España, Harper’s Bazaar Vietnam, L’Officiel Arabia, Woman Magazine y Vanity Fair España, entre otras, la española celebra una nueva etapa de su carrera con una obra íntima y conmovedora que narra un viaje de sueños, resiliencia y esperanza.
El impacto de su libro ha trascendido fronteras, posicionándola no solo como un ícono de la moda, sino también como una voz inspiradora en la literatura contemporánea.
“Estar en Times Square con mi libro es un sueño cumplido, un recordatorio de que los sueños se alcanzan con trabajo y fe en uno mismo”, expresó.
“La niña que siempre miraba el sol” está disponible en Amazon, librerías en España, Latinoamérica y Estados Unidos, y ya se perfila como una lectura imprescindible para quienes buscan inspiración, motivación y un mensaje de luz en tiempos de retos.
