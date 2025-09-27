Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de septiembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Águeda López conquista Times Square con el éxito de su primer libro

Este logro consolida la proyección internacional de su debut literario

27 de septiembre de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Águeda López es reconocida por su impecable trayectoria en las pasarelas. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La reconocida modelo internacional y ahora autora, Águeda López, vivió un momento emocionante al ver su imagen y la portada de su primer libro, “La niña que siempre miraba el sol”, proyectadas en las emblemáticas e imponentes pantallas de Times Square en Nueva York. Este logro, reservado para grandes personalidades y marcas globales, consolida el éxito y la proyección internacional de su debut literario.

RELACIONADAS

Reconocida por su trayectoria en las pasarelas más prestigiosas del mundo y por haber protagonizado portadas editoriales de fama internacional como: Vogue Belleza, Marie Claire España, Harper’s Bazaar Vietnam, L’Officiel Arabia, Woman Magazine y Vanity Fair España, entre otras, la española celebra una nueva etapa de su carrera con una obra íntima y conmovedora que narra un viaje de sueños, resiliencia y esperanza.

El impacto de su libro ha trascendido fronteras, posicionándola no solo como un ícono de la moda, sino también como una voz inspiradora en la literatura contemporánea.

“Estar en Times Square con mi libro es un sueño cumplido, un recordatorio de que los sueños se alcanzan con trabajo y fe en uno mismo”, expresó.

“La niña que siempre miraba el sol” está disponible en Amazon, librerías en España, Latinoamérica y Estados Unidos, y ya se perfila como una lectura imprescindible para quienes buscan inspiración, motivación y un mensaje de luz en tiempos de retos.

Águeda López Benavides, conocida en el mundo del entretenimiento como Águeda López, nació en Córdoba (España) el 21 de agosto de 1981. En la foto, López participa de una sesión de fotos de moda otoñal, en 2013. López fue bailarina clásica hasta los 13 años de edad y en Madrid estudió periodismo y comenzó su exitosa carrera como modelo. En la foto, López participa de una sesión de fotos de moda otoñal, en 2013. Además, la modelo celebra que el pasado 26 de junio, exactamente 16 años después de haber llegado a Estados Unidos, la ciudad de Miami Beach proclamó ese día como el Día de Águeda López. En la foto, junto a la proclama del día.
1 / 47 | Águeda López, la niña de un pequeño pueblo en Córdova que se atrevió a soñar en grande . Águeda López Benavides, conocida en el mundo del entretenimiento como Águeda López, nació en Córdoba (España) el 21 de agosto de 1981. En la foto, López participa de una sesión de fotos de moda otoñal, en 2013. - GFR Media
Tags
Águeda LópezTimes SquareLibros
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 27 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: