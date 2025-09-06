Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alfonsina Molinari cuenta cómo conoció a Jorge Castro: “Se acababa de dejar de Adamari López”

La pareja de actores son padres de dos niñas: Olivia Gabriela y Elena Isabel

6 de septiembre de 2025 - 1:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los intérpretes Alfonsina Molinari y Jorge Castro contraerán matrimonio después de tres años de noviazgo. (Archivo)
Los intérpretes Alfonsina Molinari y Jorge Castro. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado 19 de abril los actores Jorge Castro y Alfonsina Molinari celebraron 11 años de casados. Mientras continúan destacados como dos de los principales intérpretes del teatro nacional, también procuran ser padres a tiempo completo de sus dos hijas Olivia Gabriela y Elena Isabel.

RELACIONADAS

La presidenta de Producciones Girasol protagonizó una íntima conversación con el presentador Francisco Zamora en el pódcast "Buenassss". El espacio sirvió para que la hija de la actriz Johanna Rosaly contara cómo conoció al intérprete de “Sammy Love”.

“Yo conocí a Jorge, y yo hasta salí con Jorge, cuando tenía 17 años. Eso no lo sabe nadie porque, número uno, fueron unas salidas muy inocentes porque Jorge es un caballero”, comenzó Molinari.

Según la multifacética, Castro y su mamá trabajaron en la obra de teatro musical “¡Qué plantón!”. Aunque le encantó, dijo que fue “un fracaso”.

“La produjo Edwin Pabelló, que perdió todo el dinero del mundo. Estuvo ahí Marilyn Pupo, estuvo Marisol Calero, estuvo Raymond Arrieta, estuvo mi mamá, estuvo Jorge Castro”, detalló.

En aquel entonces, continuó la productora, salía mucho con su progenitora a eventos relacionados con el teatro. Las fiestas navideñas, sin embargo, dieron paso a que Molinari y Castro desarrollaran una amistad.

“Me acuerdo yo como ahora que él se acaba de dejar de Adamari López y acaba de salir el disco de Luis Miguel, ‘Romances’, y él estaba así, en las fiestas, tocando así, sangrando por la herida y yo ‘¿qué le pasará a este’?”, agregó.

Entre salida y salida, como “panas”, Molinari reveló que su “primer besito” se lo dio Castro.

Esta es la tercera vez que el artista expone sus trabajos de fotografía. (ana.abruna@gfrmedia.com)Esta es la tercera vez que el artista expone sus trabajos de fotografía. (ana.abruna@gfrmedia.com)Esta es la tercera vez que el artista expone sus trabajos de fotografía. (ana.abruna@gfrmedia.com)
1 / 5 | Jorge Castro se manifiesta detrás del lente. Esta es la tercera vez que el artista expone sus trabajos de fotografía. (ana.abruna@gfrmedia.com)
Tags
Jorge CastroAlfonsina MolinariRelaciones
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: