Alfonsina Molinari cuenta cómo conoció a Jorge Castro: “Se acababa de dejar de Adamari López”

El pasado 19 de abril los actores Jorge Castro y Alfonsina Molinari celebraron 11 años de casados. Mientras continúan destacados como dos de los principales intérpretes del teatro nacional, también procuran ser padres a tiempo completo de sus dos hijas Olivia Gabriela y Elena Isabel.

La presidenta de Producciones Girasol protagonizó una íntima conversación con el presentador Francisco Zamora en el pódcast "Buenassss". El espacio sirvió para que la hija de la actriz Johanna Rosaly contara cómo conoció al intérprete de “Sammy Love”.

“Yo conocí a Jorge, y yo hasta salí con Jorge, cuando tenía 17 años. Eso no lo sabe nadie porque, número uno, fueron unas salidas muy inocentes porque Jorge es un caballero”, comenzó Molinari.

Según la multifacética, Castro y su mamá trabajaron en la obra de teatro musical “¡Qué plantón!”. Aunque le encantó, dijo que fue “un fracaso”.

“La produjo Edwin Pabelló, que perdió todo el dinero del mundo. Estuvo ahí Marilyn Pupo, estuvo Marisol Calero, estuvo Raymond Arrieta, estuvo mi mamá, estuvo Jorge Castro”, detalló.

PUBLICIDAD

En aquel entonces, continuó la productora, salía mucho con su progenitora a eventos relacionados con el teatro. Las fiestas navideñas, sin embargo, dieron paso a que Molinari y Castro desarrollaran una amistad.

“Me acuerdo yo como ahora que él se acaba de dejar de Adamari López y acaba de salir el disco de Luis Miguel, ‘Romances’, y él estaba así, en las fiestas, tocando así, sangrando por la herida y yo ‘¿qué le pasará a este’?”, agregó.

Entre salida y salida, como “panas”, Molinari reveló que su “primer besito” se lo dio Castro.