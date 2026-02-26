Alicia Machado arremete contra Oriana Marzoli: “Tienes que respetar jerarquías”
La primera ganadora de “La casa de los famosos” de Telemundo no se guardó nada
26 de febrero de 2026 - 8:37 PM
La estrella de “reality shows” venezolana Oriana Marzoli ingresó recientemente a “La casa de los famosos 6″ de Telemundo donde ya ha tenido roces con figuras como Laura Zapata. En esa línea, la primera ganadora de la competencia, Alicia Machado, se ha mantenido activa en opiniones sobre la nueva temporada.
Recientemente, la Miss Universe 1996 se conectó a través de una transmisión en directo en sus redes sociales donde arremetió directamente contra Marzoli.
A continuación algunas de las palabras que Machado le dedicó a la criada en España:
