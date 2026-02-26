Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alicia Machado arremete contra Oriana Marzoli: “Tienes que respetar jerarquías”

La primera ganadora de “La casa de los famosos” de Telemundo no se guardó nada

26 de febrero de 2026 - 8:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las venezolanas Oriana Marzoli y Alicia Machado. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La estrella de “reality shows” venezolana Oriana Marzoli ingresó recientemente a “La casa de los famosos 6″ de Telemundo donde ya ha tenido roces con figuras como Laura Zapata. En esa línea, la primera ganadora de la competencia, Alicia Machado, se ha mantenido activa en opiniones sobre la nueva temporada.

RELACIONADAS

Recientemente, la Miss Universe 1996 se conectó a través de una transmisión en directo en sus redes sociales donde arremetió directamente contra Marzoli.

A continuación algunas de las palabras que Machado le dedicó a la criada en España:

  • “Esta tipeja llega a un ‘reality de la cadena más grande, tienes que respetar jerarquías”.
  • “Tienes cara de vieja traqueada. Lleva cinco días gritando, pelendo. Esta tipa me cayó del cul*. No la conozco, no sé quién es”.
  • “Me parece nefasta. Más pena me dio cuando me dijeron que era venezolana”.
  • Me cayó mal porque llega y le falta el respeto a mi pana Laura Zapata".
  • “Yo a la señora Laura Zapata la quiero mucho”.
  • “Mamacita, en Venezuela pasan todas las novelas mexicanas y en España se cobran regalías de las novelas mexicanas. O sea, que también son transmitidas en España”.
Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality ShowsAlicia Machado
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: