Ana Isabelle cierra el 2025 con la compra de una casa
Este año la artista puertorriqueña consolidó su presencia global sin soltar el vínculo con el público que la vio nacer
1 de enero de 2026 - 9:36 PM
El 2025 marcó un ciclo de plenitud para Ana Isabelle, quien regresó a sus raíces televisivas no como competidora, sino como la voz de la experiencia y jueza estelar en la nueva edición de “Objetivo Fama”. Hoy, 31 de diciembre, la triple amenaza cerró el año con un logro personal.
“Cierro el año en gratitud. Abro el próximo con intención. Gracias, Dios!”, lee el mensaje de la intérprete de “Hey!”, quien también compartió una fotografía de ella frente a la propiedad.
Amigos, familiares y seguidores de la cagüeña· celebraron la noticia. Entre los mensajes más destacados se encuentran los de la cantante Cristina Eustace, Shanira Blanco y Kimberly Santiago.
Para la actriz, los pasados 12 meses fueron de una intensa actividad en las tablas donde destacó con su participación en obras como “Corruptos” y la adaptación de “Siete Años”. Además, deleitó con su aclamado tributo a Selena Quintanilla.
Así, entre los sets de filmación internacionales y el calor de su tierra, el 2025 de Ana Isabelle se define con una sola palabra: enfoque. Un año donde la artista puertorriqueña consolidó su presencia global sin soltar el vínculo con el público que la vio nacer.
