Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ana Isabelle cierra el 2025 con la compra de una casa

Este año la artista puertorriqueña consolidó su presencia global sin soltar el vínculo con el público que la vio nacer

1 de enero de 2026 - 9:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Para la actriz, los pasados 12 meses fueron de una intensa actividad en las tablas. (Nahira Montcourt)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El 2025 marcó un ciclo de plenitud para Ana Isabelle, quien regresó a sus raíces televisivas no como competidora, sino como la voz de la experiencia y jueza estelar en la nueva edición de “Objetivo Fama”. Hoy, 31 de diciembre, la triple amenaza cerró el año con un logro personal.

“Cierro el año en gratitud. Abro el próximo con intención. Gracias, Dios!”, lee el mensaje de la intérprete de “Hey!”, quien también compartió una fotografía de ella frente a la propiedad.

Amigos, familiares y seguidores de la cagüeña· celebraron la noticia. Entre los mensajes más destacados se encuentran los de la cantante Cristina Eustace, Shanira Blanco y Kimberly Santiago.

Para la actriz, los pasados 12 meses fueron de una intensa actividad en las tablas donde destacó con su participación en obras como “Corruptos” y la adaptación de “Siete Años”. Además, deleitó con su aclamado tributo a Selena Quintanilla.

Así, entre los sets de filmación internacionales y el calor de su tierra, el 2025 de Ana Isabelle se define con una sola palabra: enfoque. Un año donde la artista puertorriqueña consolidó su presencia global sin soltar el vínculo con el público que la vio nacer.

Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. La historia creada por la actriz y cantante se trata de un drama deportivo que combina la intensidad de las artes marciales con el amor y la importancia de la familia. Parte del elenco de "Fight Back".
1 / 14 | El mundo de las artes marciales a través de la visión de Ana Isabelle . Ana Isabelle se propuso este 2025 descubrir la producción cinematográfica al debutar como productora de su primer largometraje “Fight Back”, que además protagoniza y filma en la isla. - Xavier Araújo

