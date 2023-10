Según se informó el pasado 14 de octubre, día del fallecimiento de Gary Núñez, director de la agrupación Plena Libre, la vida del músico será celebrada con un homenaje póstumo. Los actos de recordación tendrán lugar el lunes, 30 de octubre, en la funeraria Ehret, en San Juan.

“A todo el pueblo que tanto lo amó le informamos que nuestro Gary será cremado y en los próximos días les invitaremos a un acto público de recordación y duelo”, sostuvo la esposa del bajista, Valeri Cox, a través de un comunicado de prensa donde dio a conocer el deceso de su pareja sentimental.

Esta tarde, Cox y Plena Libre publicaron los detalles de las exequias. “Los invitamos al acto de recordación y homenaje póstumo de mi Gary”, escribió la viuda junto a la invitación.

El público se podrá dar cita desde las 3:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. Núñez falleció a los 71 año tras complicaciones con el cáncer de páncreas que padecía.

“Queridos amigos y amigas. Con dolor en el alma mis hijos y yo les informamos el fallecimiento de mi Gary (Núñez) esta mañana. Gary falleció en nuestro hogar rodeado por nosotros, su familia, y recibiendo todo el amor que sembró a lo largo de su vida”, comenzó Cox.

Asimismo, el pasado 9 de octubre, el productor musical y bajista ofreció unas declaraciones escritas para compartir con el pueblo puertorriqueño sobre su estado de salud. El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos y mortíferos.

“Queridos amigos y amigas. La vida a veces nos sorprende y nos presenta retos que nunca imaginamos enfrentaríamos. Hoy me toca a mí enfrentar un enorme reto que, por el amor que le tengo a todo el pueblo puertorriqueño y por el respaldo que he recibido de ustedes por décadas, me siento en la necesidad de compartirles”, mencionó.