Anuncian venta de boletos para el Miss Universe en Puerto Rico

La espera terminó para los fanáticos de Miss Universe. La organización anunció que este viernes, 25 de septiembre, comenzará la venta de boletos para los principales eventos de la celebración de su 75.o aniversario, que tendrá como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Según se informó, los boletos estarán disponibles a partir de las 10:00 a.m. a través de Ticketera.com para las actividades programadas a celebrarse los días 21, 22 y 24 de noviembre, como parte de una edición histórica del certamen.

“Puerto Rico tiene una historia extraordinaria con Miss Universe y nos enorgullece traer la celebración de nuestro 75.o aniversario a una isla donde el certamen cuenta con seguidores tan apasionados”, expresó Ronald Day, CEO del Miss Universe Organization. “Este aniversario representa una oportunidad para celebrar nuestro legado mientras escribimos un nuevo capítulo junto a nuestras delegadas, nuestros fanáticos y el pueblo de Puerto Rico”, añadió.

PUBLICIDAD

1 / 28 | Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal. Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 28 Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Los fanáticos de Puerto Rico y de todo el mundo tendrán la oportunidad de disfrutar de tres grandes eventos con motivo de los 75 años de Miss Universe:

21 DE NOVIEMBRE — EXTRAVAGANZA DE TRAJES NACIONALES

Una vibrante celebración de cultura, tradición y orgullo nacional en la que las delegadas exhibirán sus trajes nacionales, acompañada de entretenimiento especial.

22 DE NOVIEMBRE — COMPETENCIA PRELIMINAR

Las delegadas subirán al escenario para la esperada Competencia Preliminar mientras continúan su camino hacia la corona de MISS UNIVERSE, con presentaciones especiales a lo largo de la noche.

24 DE NOVIEMBRE — COMPETENCIA FINAL

La celebración del 75.o aniversario tendrá su gran final en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde delegadas de todo el mundo subirán al escenario para la competencia final y la coronación de la próxima Miss Universe.

1 / 12 | FOTOS: Las candidatas de Miss Universe 2026 que quedaron fuera del concurso en Puerto Rico. JKN Universe LLC, una de las empresas propietarias de la Organización de Miss Universe, arremetió contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil al cuestionar la participación de varias franquicias asiáticas en la 75.ª edición del certamen de belleza, que se celebrará en Puerto Rico. - Instagram 1 / 12 FOTOS: Las candidatas de Miss Universe 2026 que quedaron fuera del concurso en Puerto Rico JKN Universe LLC, una de las empresas propietarias de la Organización de Miss Universe, arremetió contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil al cuestionar la participación de varias franquicias asiáticas en la 75.ª edición del certamen de belleza, que se celebrará en Puerto Rico. Instagram Compartir

La noticia se da a conocer en momentos en que Day se encuentra de visita en Puerto Rico, en medio de la controversia generada por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, quien desde hace varias semanas ha acusado a la organización internacional de desviar el dinero desembolsado por el Gobierno de Puerto Rico como parte del contrato para celebrar esta edición del certamen en la isla.

Precisamente, durante la mañana del miércoles, Day y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, fueron invitados al programa “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día, para hablar sobre los últimos acontecimientos relacionados a la competencia de belleza, para la cual se ha destinado $8.7 millones en fondos públicos.

PUBLICIDAD

Lo de Hoy | CEO de Miss Universe rebate acusaciones de Nawat: “Él no tiene que ver con el concurso” La directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles, y el CEO de Miss Universe, Ronald Day, aseguraron que los fondos destinados al certamen de belleza que celebrará en Puerto Rico en noviembre se están utilizando correctamente. Además, el reportero Manuel Guillama explicó la controversia con el suplido de gas natural en la Bahía de San Juan, mientras que el periodista Benjamín Torres Gotay ofreció una mirada sobre la vulnerabilidad que enfrentan los adultos mayores en la isla.

Según se detalló, la cifra representa la mayor parte del presupuesto inicial de $9.5 millones contemplado para la producción de Miss Universe en Puerto Rico. Sin embargo, se anticipó que el costo final será mayor.

“Siempre el fondo que está establecido es $9.5 millones, pero por lo que van las cosas ahí estamos tirando la casa por la ventana. Siempre se gasta más”, expresó Day durante el programa de noticias.