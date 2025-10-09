Arrestan al exprometido de Demi Lovato por presuntamente agredir a su madre

De acuerdo con el sitio TMZ, el artista de 33 años, conocido por su papel en la telenovela The Young and the Restless, fue detenido por agredir a una persona de 65 años o más. Ehrich pagó una fianza de 1,000 dólares antes de ser liberado.

Según TMZ, el actor presuntamente agredió a su madre mientras consumía óxido nitroso.

El actor ganó notoriedad en 2020, cuando se comprometió con Demi Lovato tras unos tres meses de relación. La propuesta de matrimonio se realizó a orillas del mar y la pareja compartió imágenes románticas en redes sociales, que luego fueron eliminadas.

“Te amaré por siempre, mi bebé. Un brindis por nuestro futuro”, escribió la cantante en ese momento.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la relación terminó en septiembre del mismo año. Según la revista People, la separación fue de mutuo acuerdo para que ambos pudieran enfocarse en sus carreras.

Ehrich ha participado en producciones como High School Musical 3: Senior Year, Ugly Betty y Law & Order: SVU. Entre 2012 y 2015 interpretó a Fenmore Baldwin en The Young and the Restless, papel que le valió cuatro nominaciones al Daytime Emmy.