El músico y compositor dominicano Confesor Rosario, autor del intro de “La Romana”, la colaboración de Bad Bunny y El Alfa, y reveló detalles sobre los pagos que ha recibido por los derechos de autor de la canción, que acumula más de 375 millones de visualizaciones en YouTube.

Durante una conversación en “Elefante Podcast”, conducido por Cristian Allexis, Rosario explicó que el fragmento inicial del tema está basado en su composición “Fue de los dos”, popularizada por Leonardo Paniagua. Por esa participación, aseguró que le corresponde un 5% de lo que genere la canción.

“Yo tengo un 5% de lo que genere la canción. (...) A mí nunca me han dado un cheque de 20,000, 30,000 dólares”, expresó. También contó que posteriormente recibió una notificación de un pago de 6,000 dólares, aunque insistió en que, a su entender, la canción había generado millones.

Rosario recordó que, durante una presentación de Bad Bunny y El Alfa en el Estadio Olímpico, ambos artistas interpretaron “La Romana” en dos ocasiones. También mencionó que, en otra oportunidad, recibió 2,000 pesos en el país por la sociedad del tema.

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Al referirse a la frecuencia de los pagos, explicó que las editoras con las que trabaja suelen enviarle las regalías cada ocho meses, aunque, según indicó, el período establecido sería de seis.

Aclaró que sus críticas no están dirigidas a sociedades de gestión como ASCAP, de la que dijo que “no falla”, sino a las editoras encargadas de gestionar sus canciones.

“La Romana” forma parte del álbum “X 100PRE”, publicado por Bad Bunny en 2019, y cuenta con la participación del exponente dominicano El Alfa. Su intro incorpora elementos de “Fue de los dos”, composición que Rosario reivindicó durante la entrevista como parte de su autoría.