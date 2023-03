Bad Bunny hace historia, de nuevo. Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del exponente urbano, ocupa la primera portada en español de la prestigiosa revista TIME, desde que comenzó a publicarse en 1923.

Vestido de negro, con una flor blanca y joyas color oro, el vegabajeño ilustra la portada titulada “El Mundo de Bad Bunny” junto a la siguiente cita del artista: “No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste”. La portada publicó este martes y corresponde a la semana del 10 al 17 de abril.

Con sobre 20 millones de suscriptores en sus plataformas a nivel mundial, la revista TIME es una de las más influyentes en el mundo.

La revista acompaña la publicación con una historia en la que la raíces de Bad Bunny (su familia, su infancia y su crecimiento), así como su respeto y defensa de Puerto Rico, ocupan los principales detalles.

Para este escrito, el exponente urbano vistió múltiples atuendos de confección elegante, atrevida y sutil, como parte de su destaque como figura de la moda.

No es la primera vez que Bad Bunny ocupa una portada de alguna revista prestigiosa y reconocida internacionalmente. Anteriormente, el artista ilustró las portadas de revistas como The New York Times Magazine, Billboard, Rolling Stone, Vogue, Playboy, entre otras.