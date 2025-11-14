Opinión
14 de noviembre de 2025
87°lluvia ligera
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cardi B da a luz a su cuarto hijo

Se trata del primer hijo que tiene con su actual novio, el deportista Stefon Diggs

14 de noviembre de 2025 - 12:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cardi B es madre de cuatro hijos. (Vianney Le Caer)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La rapera Cardi B dio a luz a su cuarto hijo, un niño, según ha anunciado la cantante en su perfil de Instagram.

Un portavoz de la cantante ha asegurado a la revista People que se encuentra bien y feliz.

Se trata del primer hijo que tiene con su actual novio, el deportista Stefon Diggs.

“Empezar de nuevo nunca es fácil, ¡pero ha valido la pena! ¡Les presenté al mundo nueva música y un nuevo álbum! Un nuevo bebé llegó a mi vida, y una razón más para ser la mejor versión de mí misma”, señala en Instagram.

“Cardi B es madre de otros tres niños -Kulture, Wave y Blossom-, junto a su anterior pareja, el rapero Offset. La pareja inició el proceso de divorcio en 2024, aunque todavía no ha terminado, señala People.

Tags
Cardi B
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Entretenimiento
