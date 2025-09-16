Chanty Vargas se somete a cirugía plástica en la cara: así se dejó ver
La empresaria y exreina de belleza mencionó que “no hay que tener 60 años para comenzar a hacerse unos retoquitos”
16 de septiembre de 2025 - 4:46 PM
Aunque no lo iba a decir, la empresaria y exreina de belleza Chanty Vargas decidió compartirlo con sus seguidores para “motivar a otras chicas”.
Se trata de una cirugía plástica a la que fue sometida. A través de un video, muestra un extracto de lo que fue el proceso previo y postoperatorio de una cirugía de párpados o blefaroplastia, que es un procedimiento para eliminar el exceso de piel y grasa de los párpados superiores.
Asimismo, mencionó que se le realizó una “lipopapada” con J-Plasma, también conocida como Renuvion, que es un procedimiento médico estético mínimamente invasivo que utiliza energía de helio ionizado y radiofrecuencia para tensar la piel flácida.
Como consejo ofrecido, Vargas dijo: “Búscate un cómplice”, mientras muestra a su esposo y padre de su hijo, Moisés Pujols, con quien contrajo nupcias el pasado mes de mayo en una boda íntima.
“Siempre he dicho dos cosas: haz lo que tengas que hacer para sentirte bien, para tener buena autoestima y, segundo, no hay que tener 60 años para comenzar a hacerte unos retoquitos y darte unos cariñitos”, explicó en su mensaje, con la promesa de que lo va a contar todo sobre la operación y por qué eligió a la doctora Annika Meyer para el procedimiento estético.
