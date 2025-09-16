Chanty Vargas se somete a cirugía plástica en la cara: así se dejó ver

Aunque no lo iba a decir, la empresaria y exreina de belleza Chanty Vargas decidió compartirlo con sus seguidores para “motivar a otras chicas”.

Se trata de una cirugía plástica a la que fue sometida. A través de un video, muestra un extracto de lo que fue el proceso previo y postoperatorio de una cirugía de párpados o blefaroplastia, que es un procedimiento para eliminar el exceso de piel y grasa de los párpados superiores.

Asimismo, mencionó que se le realizó una “lipopapada” con J-Plasma, también conocida como Renuvion, que es un procedimiento médico estético mínimamente invasivo que utiliza energía de helio ionizado y radiofrecuencia para tensar la piel flácida.

Como consejo ofrecido, Vargas dijo: “Búscate un cómplice”, mientras muestra a su esposo y padre de su hijo, Moisés Pujols, con quien contrajo nupcias el pasado mes de mayo en una boda íntima.