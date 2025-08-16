Con emotivo mensaje, Yizette Cifredo se despide de Jennifer Colón

Si hay algo que caracteriza a la directora de Miss Universe Puerto Rico (MUPR), Yizette Cifredo, es su don de palabra. Al igual que todos los años desde que tomó las riendas del certamen de belleza local, la presentadora dedicó un emotivo mensaje de despedida a la reina saliente, Jennifer Colón Alvarado.

La integrante del equipo de “NotiCentro al amanecer” de Wapa Televisión acudió a sus redes sociales para compartir las palabras con sus seguidores. Cifredo agregó tres fotografías de la noche final de MUPR 2025 en las que aparece junto a Colón Alvarado.

“Cada una de ellas, es un capítulo de crecimiento en mi historia… ¡Gracias Jennifer Colón por tu valentía! Erradicar esquemas y romper paradigmas es mucho más que palabras bonitas, sé que también puede ser un proceso que da miedo y duele… y tú abrazaste cada reto con determinación y optimismo. Superaste los límites e impedimentos que les ponen a las mujeres, especialmente a las madres, y —con tu ejemplo— le pusiste tu corona a cada mujer que alguna vez se ha sentido que no la merece. Te quiero mucho, nena", expresó la autora del libro “Reflexiones de vida de una optimista compulsiva”.

PUBLICIDAD

El 27 de junio de 2024, antes de alzarse con el codiciado título nacional, Colón Alvarado sostuvo que “la función de una reina es erradicar esquemas y romper paradigmas. Y como mujer de 36 años y madre de tres es precisamente lo que estoy haciendo esta noche. Que cada mujer se vea reflejada en mí, y yo tuve la oportunidad de reconstruir mi autoestima pieza por pieza. Así que mujer que me estás viendo, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Quiero hacer historia en México, quiero representar a Puerto Rico con orgullo para que entonces, cuando nos vean, sabrán que la luz que brilla en nosotros no es pasajera”.

El 1 de agosto, a pocos días de entregar la corona, la orocoveña le dio la bienvenida a su cuarto bebé junto a su pareja, Jonah López.