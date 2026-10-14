Confirman la causa de muerte del actor de “Breaking Bad”

El actor RJ Mitte, famoso por su papel como “Walter White Jr.” en la exitosa serie “Breaking Bad” falleció el pasado 12 de octubre. Este martes se ha dado a conocer la causa de muerte del actor.

RJ Mitte, de 34 años, se quitó la vida en Brownsville, Texas, según confirmó un representante de la familia al medio Variety.

Varios medios de comunicación estadounidenses han notificado de la noticia. La revista People dijo que el Departamento de Policía de Brownsville, en Texas, les informó que recibieron una llamada a las 12:50 p.m., hora local, y que encontraron a RJ Mitte sin vida cuando los oficiales llegaron a su casa.

Daily Mail, por su parte, recoge las declaraciones de personas cercanas al actor que afirman que se encontraba atravesando problemas económicos, inseguridades y dificultades para encontrar un papel en el exigente mundo de la interpretación.

PUBLICIDAD

Mitte había contado que un antiguo administrador supuestamente gestionó de manera irregular sus obligaciones fiscales, lo que terminó provocándole una elevada deuda con Hacienda que tardó años en saldar, según señala el diario Daily Mail.

Además, el actor se encontraba preparando su boda con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía cinco años, con quien tenía muchos planes de futuro.