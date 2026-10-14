Greta Gerwig presenta las primeras imágenes de una adaptación épica de “Narnia”

NUEVA YORK — Greta Gerwig presentó este martes un primer tráiler de “Narnia: El sobrino del mago”, en el que se adelanta una adaptación llena de pasión de la aventura alegórica de C. S. Lewis y un espectáculo a escala IMAX producido para Netflix, pero concebido para la gran pantalla.

La canción “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin acompaña al tráiler, que también se ha publicado en Internet. Unas horas antes, Gerwig presentó el tráiler y las imágenes del “making of” en una pantalla IMAX del AMC Lincoln Center de Nueva York, donde habló con Stephen Colbert sobre su nueva película tras “Barbie”.

Netflix, en un giro radical para la empresa, estrenará “Narnia” en un gran número de cines a partir del 12 de febrero. La película estará disponible en la plataforma de streaming el 2 de abril. Gerwig afirmó que escribió su primer borrador entre 2020 y 2021, tras haber abordado al director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en un cóctel.

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“Le dije a Ted que solo sé hacer películas para la gran pantalla”, afirmó Gerwig. “Él me respondió: “Haz la película para la pantalla más grande que puedas imaginar”“.

Con un presupuesto de 280 millones de dólares, “Narnia: El sobrino del mago” es una de las películas más ambiciosas de Netflix. Además, supone una forma novedosa de adentrarse en la saga de “Narnia”, ya que no parte del primer libro, “El león, la bruja y el armario”, sino del sexto.

“El sobrino del mago”, publicada en 1955, es una precuela. Narra la historia de dos niños en el Londres de 1900 que, gracias a un anillo mágico, son transportados a otro mundo y presencian la creación de Narnia por parte del león Aslan. Esa puerta de entrada a Narnia entusiasmó a Gerwig, quien señaló que Lewis animaba a los lectores a leer primero “El sobrino del mago”. El tráiler incluye la frase: “¿Alguna vez has visto nacer un mundo?“.

“Las películas de esta envergadura suelen tratar sobre la destrucción”, afirmó Gerwig.

El tráiler solo insinúa la ya controvertida interpretación de Aslan en la película, una representación de Jesús con una espesa melena en la fábula cristiana de Lewis. Con la voz de Meryl Streep, el personaje aparece como una silueta cósmica y ruge, pero no habla.

Algunos comentaristas conservadores han criticado la elección de Streep para interpretar a Aslan, un personaje masculino en los libros. Gerwig no se refirió a la elección de Streep en sus declaraciones, aunque agradeció a la familia y a los herederos de Lewis su apoyo público a la película.

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Los recién llegados David McKenna y Beatrice Campbell protagonizan la película, junto a un reparto formado por Daniel Craig, Emma Mackey, Ciarán Hinds y Carey Mulligan. En un principio, estaba previsto que la película se estrenara en noviembre, pero Netflix retrasó su estreno hasta 2027, según explicó Gerwig, para poder llevarla a las salas de cine de todo el mundo.

Gerwig describió la historia como una búsqueda espiritual, por lo que la elección de “Stairway to Heaven” le pareció muy acertada. Se reunió con Robert Plant y Jimmy Page para conseguir los derechos de la canción, que rara vez se conceden.

“Lo hicieron porque vieron el corazón que hay en la historia”, dijo Gerwig. “Y a ellos también les encanta C. S. Lewis”.

Las tres películas anteriores de “Narnia” fueron producidas por Walden Media, una empresa de entretenimiento centrada en los valores familiares y propiedad del multimillonario Philip Anschutz. En 2018, Netflix adquirió los derechos mundiales de la serie de libros “Las crónicas de Narnia”.

Gerwig, de 43 años, se crió como universalista unitaria en Sacramento (California) y estudió en un instituto católico solo para chicas, una experiencia que plasmó en su debut como directora en solitario, “Lady Bird”. La fe, según Gerwig, “ha sido un hilo conductor en todas mis películas”.

“Para mí, el cine y la fe siempre han ido de la mano”, afirmó, calificando ambas como experiencias comunitarias.

Gerwig describió la lectura de los libros de “Las crónicas de Narnia”, de Lewis, como una experiencia fundamental de su juventud. La única experiencia comparable, según afirmó, fue la lectura de “Mujercitas”, de Louisa May Alcott, que Gerwig adaptó en su película de 2019.

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