Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de octubre de 2025
90°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conoce a los candidatos de Manhunt Puerto Rico 2026

Su progreso rumbo a la noche final del certamen podrá ser visto a través de una serie de episodios tipo “reality show”

14 de octubre de 2025 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Conoce a los candidatos de Manhunt Puerto Rico 2026. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Ocho jóvenes se preparan para conquistar uno de los títulos más codiciados del modelaje masculino en la isla: Manhunt Puerto Rico.

RELACIONADAS

Anthony Homs, Ezequiel Sánchez, Héctor Martínez, Isaac Cuadrado, Jean Rivera, Lucas Díaz, Pedro Carlo y Roger Robalino inician una nueva etapa donde serán evaluados mediante retos fotográficos, comerciales y de pasarela, que pondrán a prueba su versatilidad, presencia escénica y capacidad de conectar con el público.

Esta fase servirá como antesala a la gran final, que se llevará a cabo el lunes, 24 de noviembre a las 7:00 p.m. en The Lobby del Fairmont Hotel San Juan, donde se seleccionará al nuevo representante de Puerto Rico rumbo al certamen internacional de Manhunt International.

Durante el mes de noviembre, el público podrá disfrutar de una serie de episodios tipo reality show a través de las plataformas de YouTube y Facebook, donde se conocerá más de cerca a los participantes, sus historias, procesos de transformación y los desafíos que enfrentarán.

“Más allá de un certamen, queremos mostrar la evolución de estos jóvenes dentro de una industria que premia la disciplina, el carisma y la autenticidad. Cada reto es una oportunidad para descubrir lo que verdaderamente significa ser un supermodelo. Y, por qué no, conquistar ese primer título para la isla”, expresó el director creativo de Manhunt Puerto Rico, Daniel Guevara.

El ganador del título Manhunt Puerto Rico 2026 obtendrá una serie de oportunidades dentro del mundo del modelaje, incluyendo colaboraciones editoriales, campañas comerciales y la posibilidad de representar a Puerto Rico en la Manhunt International World Final, ante más de 40 países, a celebrarse en el verano de 2026 en Sri Lanka.

“El trabajo del grupo de profesionales que han puesto su talento y conocimientos en esta producción definitivamente catapultará el desarrollo integral de estos jóvenes puertorriqueños. Me siento orgulloso de ver cómo cada uno se permite crecer y ser parte de los nuevos talentos que tiene disponible nuestra isla. Además, la oportunidad única de ser guiados por el personal de Fragoso Performing Arts”, agregó el presidente de Nuestra Belleza Puerto Rico, Miguel R. Deliz.

Tags
Certamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: