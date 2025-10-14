Conoce a los candidatos de Manhunt Puerto Rico 2026

Ocho jóvenes se preparan para conquistar uno de los títulos más codiciados del modelaje masculino en la isla: Manhunt Puerto Rico.

Anthony Homs, Ezequiel Sánchez, Héctor Martínez, Isaac Cuadrado, Jean Rivera, Lucas Díaz, Pedro Carlo y Roger Robalino inician una nueva etapa donde serán evaluados mediante retos fotográficos, comerciales y de pasarela, que pondrán a prueba su versatilidad, presencia escénica y capacidad de conectar con el público.

Esta fase servirá como antesala a la gran final, que se llevará a cabo el lunes, 24 de noviembre a las 7:00 p.m. en The Lobby del Fairmont Hotel San Juan, donde se seleccionará al nuevo representante de Puerto Rico rumbo al certamen internacional de Manhunt International.

Durante el mes de noviembre, el público podrá disfrutar de una serie de episodios tipo reality show a través de las plataformas de YouTube y Facebook, donde se conocerá más de cerca a los participantes, sus historias, procesos de transformación y los desafíos que enfrentarán.

“Más allá de un certamen, queremos mostrar la evolución de estos jóvenes dentro de una industria que premia la disciplina, el carisma y la autenticidad. Cada reto es una oportunidad para descubrir lo que verdaderamente significa ser un supermodelo. Y, por qué no, conquistar ese primer título para la isla”, expresó el director creativo de Manhunt Puerto Rico, Daniel Guevara.

El ganador del título Manhunt Puerto Rico 2026 obtendrá una serie de oportunidades dentro del mundo del modelaje, incluyendo colaboraciones editoriales, campañas comerciales y la posibilidad de representar a Puerto Rico en la Manhunt International World Final, ante más de 40 países, a celebrarse en el verano de 2026 en Sri Lanka.