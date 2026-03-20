Cristina Eustace se enfoca en lanzar nueva música tras ser demandada por Natalia Alcocer y su hija Martina
La cantante mexicana se describió “muy emocionada” a través de sus redes sociales
20 de marzo de 2026 - 6:37 PM
20 de marzo de 2026 - 6:37 PM
Hablar de Cristina Eustace es hablar de una carrera que rompe moldes. Conocida por muchos como la ganadora que marcó un hito en la televisión hispana, su trayectoria se extiende mucho más allá de la música; hoy destaca como una exitosa empresaria en el mundo de la belleza y una figura influyente en programas de competencia extrema.
El pasado 17 de marzo de 2026, sin embargo, la presentadora mexicana Natalia Alcocer interpuso una demanda formal contra Eustace, acusándola de violencia digital y mediática tras comentarios públicos sobre la sexualidad de su hija menor de edad, Martina. Este nuevo capítulo legal marca el punto de no retorno en una relación fracturada por años de exposición pública.
Esta tarde, la intérprete reapareció en sus redes sociales donde compartió nuevas noticias sobre su carrera. “Muy emocionada de estar preparando nueva música. Mucho trabajo. ‘I’m so excited!’. ‘Eyes on the prize ladies!’”, indicó “La Comaye”.
“Vengo a denunciar a la señora Cristina Eustace por violencia digital y mediática porque está hablando de la supuesta sexualidad de una niña de 15 años cuando no tiene nada comprobado y no tienen hechos de nada. Es una imprudencia y una inconsciencia”, dijo Martina a Telemundo el pasado martes.
Alcocer, por su parte, indicó que fue su hija quien decidió contactar a sus abogados para presentar la denuncia. “Venimos a poner medidas cautelares para que deje de hablar de nosotros porque eso es lo que queremos, que deje de hablar de nosotros”, dijo.
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