Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de octubre de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Dan a conocer la fecha de salida de prisión de Diddy

El Buró Federal de Prisiones actualizó la información en su página web

28 de octubre de 2025 - 9:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En este dibujo judicial, Sean "Diddy" Combs reacciona después de ser declarado culpable de delitos relacionados con la prostitución, pero absuelto de cargos de tráfico sexual y crimen organizado que podrían haberlo puesto tras las rejas de por vida, el miércoles 2 de julio de 2025, en el tribunal federal de Manhattan en Nueva York. (Elizabeth Williams via AP) (Elizabeth Williams)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, cumplirá su sentencia y saldrá de prisión en mayo de 2028, según el Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés).

RELACIONADAS

El BOP actualizó hoy en su página web el fichero del artista, donde apuntó que la fecha exacta en la que podrá salir de la cárcel es el 8 de mayo de 2028.

Combs fue sentenciado a principios de octubre a 50 meses de prisión -alrededor de cuatro años y dos meses- por dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución, así como a una multa de 500,000 dólares.

También fue condenado a cinco años de libertad supervisada.

El rapero ya ha cumplido un año en prisión, pues en septiembre de 2024 fue detenido y llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, en inglés), donde aún se encuentra.

No obstante, Combs ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que le indulte, según confirmó el propio mandatario, aunque no indicó si efectivamente le perdonará o no.

Más allá de esto, sus abogados han comunicado su intención de apelar la sentencia fijada por el juez del caso, Arun Subramanian.

La condena del músico, de 55 años, llegó tras un juicio que duró dos meses y en el que fue absuelto de los delitos más graves que afrontaba, de tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane Dos de las hijas del rapero estadounidense Sean 'Diddy Combs' fueron captadas este miércoles, 2 de julio, a su llegada a una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado por el caso en contra del artista por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane Salida de su madre del tribunal. (AP Photo/Stefan Jeremiah)
1 / 19 | Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy. Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane - JUSTIN LANE

Durante el proceso judicial, la fiscalía llamó a comparecer a 34 testigos, entre ellos dos exnovias del rapero, Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo genérico de Jane.

Ambas le acusaron de obligarlas a participar en maratones sexuales con prostitutos, denominados por el propio Combs como “freak offs”, así como de agredirlas física y sexualmente.

Tags
Diddy
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: