Diddy apelará la sentencia de más de cuatro años de prisión

Los abogados de Sean “Diddy” Combs planean apelar después de que el artista ganador del Grammy fuera sentenciado el viernes a más de cuatro años de prisión por transportar personas a través de las fronteras estatales para encuentros sexuales. El caso destrozó la reputación cuidadosamente cultivada de Combs como un empresario célebre y afable, anfitrión de fiestas de alto perfil y estrella de la telerrealidad.

El proceso culminó en un ajuste de cuentas público para la estrella de hip hop de 55 años, quien pidió clemencia y lloró mientras sus abogados presentaban un video que mostraba su vida familiar, carrera y labor filantrópica.

El juez federal de distrito Arun Subramanian también multó a Combs con $500,000, el máximo permitido.

Combs fue declarado culpable en julio de transportar en avión a sus novias y a trabajadores sexuales masculinos por todo el país para participar en encuentros sexuales alimentados por drogas durante muchos años y en múltiples lugares.

El sórdido juicio, que se extendió por casi dos meses en un tribunal federal en Manhattan, incluyó testimonios desgarradores de mujeres que afirmaron que Combs las golpeó, amenazó, agredió sexualmente y chantajeó.

PUBLICIDAD

Fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberlo llevado a prisión de por vida.

1 / 19 | Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy. Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane - JUSTIN LANE 1 / 19 Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane JUSTIN LANE Compartir

Lo que debes saber del caso

¿Cuánto tiempo cumplirá Combs?

Combs fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión.

Ya ha cumplido un año en la cárcel, lo que significa que podría salir en aproximadamente tres años.

Los fiscales buscaban una sentencia de más de 11 años. Los abogados de Combs pedían su liberación inmediata y argumentaron que el tiempo tras las rejas ya le había forzado a mostrar arrepentimiento y sobriedad. En la víspera de su sentencia, Combs escribió al juez proclamándose un hombre nuevo tras darse cuenta de que estaba “roto hasta el fondo de mi ser”.

Los abogados de Combs dijeron que apelarán.

En el sistema federal no existe la posibilidad de libertad condicional.

La fiscal Christy Slavik dijo que perdonar a Combs una condena seria equivaldría a excusar años de violencia.

Testigos clave contra Combs instaron al juez a rechazar la clemencia, alegando que temían por su seguridad si era liberado.

¿Dónde cumple condena Combs?

Combs fue enviado a un centro de detención federal en Brooklyn hace un año, después de que sus abogados fracasaran en mantenerlo fuera de prisión tras su arresto.

El centro se utiliza principalmente para la detención de personas tras su arresto y en espera de juicio en tribunales federales de Manhattan o Brooklyn. Otros reclusos cumplen allí sentencias cortas tras ser condenados.

La instalación ha estado plagada de problemas desde su apertura en la década de 1990. En años recientes, sus condiciones han sido tan duras que algunos jueces se han negado a enviar personas allí.

PUBLICIDAD

Los abogados de Combs solicitaron, sin éxito, que esperara el juicio en arresto domiciliario en su mansión de una isla en Miami Beach, Florida.

No estaba claro de inmediato dónde cumplirá el resto de su condena.

Existe un centro correccional federal masculino cerca de la residencia de Combs: una institución federal de baja seguridad en Miami con un campamento satélite adyacente de mínima seguridad. Según su página web, la población total es de 1,000 internos, de los cuales 174 están en el campamento y 826 en la institución principal.

Testimonios en el juicio

Durante el juicio, la exnovia y cantante de R&B Casandra “Cassie” Ventura declaró ante el jurado que Combs le ordenó tener sexo “repugnante” con desconocidos cientos de veces durante su relación de diez años. El jurado vio un video en el que él la arrastraba y golpeaba en un pasillo de un hotel en Los Ángeles tras uno de esos maratones sexuales de varios días, conocidos como “freak-offs”.

1 / 13 | ¿Quién es Cassie Ventura? La cantante embarazada que testifica contra su exnovio Diddy Combs. La cantante Cassie Ventura es la principal víctima en el juicio por tráfico sexual que enfrenta Sean "Diddy" Combs. - Lionel Cironneau 1 / 13 ¿Quién es Cassie Ventura? La cantante embarazada que testifica contra su exnovio Diddy Combs La cantante Cassie Ventura es la principal víctima en el juicio por tráfico sexual que enfrenta Sean "Diddy" Combs. Lionel Cironneau Compartir

Otra mujer, identificada como “Jane”, testificó que fue presionada para tener sexo con trabajadores masculinos durante “noches de hotel” cargadas de drogas mientras Combs observaba y, a veces, filmaba.

La Associated Press no suele identificar a personas que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual a menos que lo hagan público.

Los abogados de Combs argumentaron en el juicio que el gobierno intentaba criminalizar gustos sexuales consensuales, aunque poco convencionales.

La ley federal que violó

Combs fue sentenciado por violar la Ley Mann, una norma federal contra la prostitución con más de un siglo de historia. La Ley Mann prohíbe transportar a alguien a través de fronteras estatales con fines de prostitución u otros actos sexuales ilegales.

PUBLICIDAD

La ley fue enmendada en la década de 1980 y hoy se utiliza principalmente para procesar delitos de prostitución interestatal o casos en que se transporta a menores con fines sexuales.

El abogado defensor Jason Driscoll argumentó el viernes que la ley fue mal aplicada.

La larga caída de “Diddy”

La reputación de Combs comenzó a derrumbarse cuando Ventura, la testigo clave del juicio penal, lo demandó en 2023, alegando años de abuso sexual y físico. El caso se resolvió en cuestión de horas por 20 millones de dólares, una cifra que Ventura reveló públicamente por primera vez durante el juicio. Desde entonces, decenas de personas han presentado denuncias similares.

La revelación de la investigación federal por tráfico sexual, el mismo día en que se allanaron las residencias de Combs en ambas costas del país, llevó las acusaciones a un nivel de seriedad y notoriedad pública mucho mayor.

El caso en la cultura popular

La noticia de que los federales habían incautado 1,000 botellas de aceite para bebés y otros lubricantes durante el allanamiento se propagó de inmediato en la cultura popular.

El caso convirtió a Combs tanto en villano como en motivo de burla. Programas de entrevistas, “Saturday Night Live” y usuarios de redes sociales hicieron chistes sobre los “freak-offs” y la descomunal cantidad de aceite para bebés hallada para sus maratones sexuales.