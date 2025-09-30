Fiscales piden más de 11 años de cárcel para Sean “Diddy” Combs

Los fiscales instaron el martes a un juez federal de Nueva York a que envíe a Sean “Diddy” Combs a prisión por más de 11 años luego de su condena por cargos relacionados con la prostitución, citando a una de sus acusadoras que dijo que vive con el temor de que el magnate de la música sea liberado de su detención.

“Sus crímenes de condena son graves y han justificado sentencias de más de diez años en múltiples casos para acusados que, como Sean Combs, participaron en actos de violencia e infundieron temor a otros”, escribieron en una presentación previa a la sentencia solicitando al menos 11 años y tres meses de prisión.

Presentaron su recomendación de sentencia poco después de la medianoche, incluyendo cartas de algunas de sus acusadoras que describían cómo su violencia y sus exigencias habían impactado sus vidas.

Llamaron a Combs “impenitente” y dijeron que Combs había reconocido sus actos de violencia y abuso a lo largo de su juicio, pero “increíblemente... ahora argumenta que sus víctimas deberían asumir la culpa”.

Combs, de 55 años, ha permanecido encarcelado desde su condena en julio por cargos relacionados con la organización de trabajadores sexuales masculinos para que viajaran a hoteles o residencias donde él les ordenaba tener relaciones sexuales con sus novias.

Combs enfrenta la sentencia el viernes.

Los elaborados eventos sexuales de varios días, alimentados con drogas, a menudo eran filmados por Combs. Los abogados defensores han pedido que sea sentenciado a no más de 14 meses de prisión. La sentencia está programada para el viernes.

En julio, Combs fue declarado culpable de dos cargos por violar la Ley Mann, que prohíbe el comercio interestatal relacionado con la prostitución, por organizar los encuentros sexuales pagados entre sus novias y trabajadores sexuales masculinos. Cada cargo conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

El mismo jurado absolvió al fundador de Bad Boy Records de los cargos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual que podrían haber resultado en una cadena perpetua.

La semana pasada, la defensa presentó sus argumentos previos a la sentencia, diciendo que Combs ha sufrido lo suficiente durante sus casi 13 meses tras las rejas como para que sea liberado pronto.

Escribieron que se convirtió en un hombre cambiado en un centro de detención federal de Brooklyn, donde ha estado bajo constante vigilancia de suicidio y aprendió a reaccionar con calma ante las amenazas en lugar de violentamente, incluso cuando un compañero de prisión lo confrontó con una navaja.

Dijeron que Combs se ha dado cuenta de que su uso excesivo de drogas, incluidas algunas recetadas por médicos, había contribuido a los actos violentos en los que participó.

Los fiscales dicen que Combs no es la víctima.

“Él no es la víctima”, escribieron. “El Tribunal debe centrarse en los efectos muy reales que la conducta del acusado tuvo en las vidas de las víctimas reales, sus víctimas”.

En el juicio, dos de las exnovias de Combs testificaron que se sintieron obligadas a participar en los maratones sexuales alimentados con drogas con trabajadores sexuales masculinos mientras Combs observaba y a veces filmaba.

La cantante de R&B Casandra “Cassie” Ventura describió haber sido golpeada por Combs cuando lo disgustó durante su relación de una década. Otra exnovia, que testificó bajo el seudónimo de “Jane”, dijo que se sintió presionada a tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos. Ella testificó que un Combs enfurecido una vez la puso en una llave de estrangulamiento y la golpeó en la cara.

En una carta que acompañaba la presentación de los fiscales, Cassie escribió que testificó estando embarazada de nueve meses durante el juicio de Combs “frente a una sala llena de gente sobre el capítulo más traumático y horrible de mi vida. Testifiqué que desde los diecinueve años, Sean Combs usó la violencia, las amenazas, las sustancias y el control sobre mi carrera para atraparme en más de una década de abuso”.

Cassie dice que todavía sufre de pesadillas.

Cassie escribió que Combs la controlaba como una marioneta.

“Estos eventos fueron degradantes y repugnantes, dejándome con infecciones, enfermedades y días de agotamiento físico y emocional antes de que él lo exigiera todo de nuevo. Los actos sexuales se convirtieron en mi trabajo de tiempo completo, utilizados como la única forma de mantenerme en su gracia”, dijo.

Cassie dijo que todavía tiene pesadillas y flashbacks a diario y requiere atención psicológica para sobrellevarlo.

“Mi preocupación de que Sean Combs o sus asociados vengan tras mí y mi familia es mi realidad. De hecho, he mudado a mi familia fuera del área de Nueva York y me mantengo lo más privada y tranquila posible porque tengo mucho miedo de que si él queda en libertad, sus primeras acciones sean una rápida retribución hacia mí y otros que hablaron sobre su abuso en el juicio”, dijo Cassie.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Cassie.

En una acusación, los fiscales afirmaron que Combs usó su fama, riqueza y violencia para obligar y manipular a Cassie y Jane, ahora exnovias, a las actuaciones sexuales que él llamaba “freak-offs” o “noches de hotel”.

Después de que Combs fue condenado, el juez Arun Subramanian inmediatamente rechazó una solicitud de la defensa para concederle la libertad bajo fianza.