Nueva demanda por agresión sexual contra “Diddy” Combs

Mientras espera la sentencia en su contra por los cargos de transporte de personas con fines de prostitución, Sean “Diddy” Combs se enfrenta nuevos problemas legales.

De acuerdo con información publicada por Billboard, el estilista del rapero, Deonte Nash, lo demandó ante la corte civil de Los Ángeles por los presuntos delitos de agresión sexual, violencia y amenazas.

El caso fue presentado este miércoles ante los tribunales y se suma a una docena de acusaciones similares que, desde 2023, surgieron contra Combs.

En los documentos legales, afirmó el sitio, Nash narró que durante los diez años que laboró para el rapero (de 2008 a 2018) fue sometido varios presuntos episodios de agresión sexual y física, acoso verbal, degradación, humillación, amenazas, acecho y manipulación psicológica.

Entre los incidentes, Nash relató que en una ocasión el intérprete de “I’ll be missing you” le mostró sus genitales, en 2016 lo obligó a tocarlo, y en 2018, uno de los últimos ataques, se restregó contra él de manera sexual.

PUBLICIDAD

Además de la pesadilla que ya vivía, aseguró que el empresario imponía exigencias irrazonables, lo que finalmente lo llevó a renunciar. Sin embargo, el acoso no terminó ahí, ya que Diddy utilizó su poder para presionarlo.

La abogada de Diddy, Erica Wolff, no solo rechazó todos los señalamientos, sino que los calificó de oportunistas.

1 / 19 | Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy. Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane - JUSTIN LANE 1 / 19 Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane JUSTIN LANE Compartir