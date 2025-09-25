Opinión
25 de septiembre de 2025
83°nubes rotas
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nueva demanda por agresión sexual contra “Diddy” Combs

El cantante fue arrestado en septiembre del 2024 y desde entonces permanece en prisión

25 de septiembre de 2025 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sean "Diddy" Combs en Los Ángeles, 2018. Archivo. (Willy Sanjuan)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Mientras espera la sentencia en su contra por los cargos de transporte de personas con fines de prostitución, Sean “Diddy” Combs se enfrenta nuevos problemas legales.

RELACIONADAS

De acuerdo con información publicada por Billboard, el estilista del rapero, Deonte Nash, lo demandó ante la corte civil de Los Ángeles por los presuntos delitos de agresión sexual, violencia y amenazas.

El caso fue presentado este miércoles ante los tribunales y se suma a una docena de acusaciones similares que, desde 2023, surgieron contra Combs.

En los documentos legales, afirmó el sitio, Nash narró que durante los diez años que laboró para el rapero (de 2008 a 2018) fue sometido varios presuntos episodios de agresión sexual y física, acoso verbal, degradación, humillación, amenazas, acecho y manipulación psicológica.

Entre los incidentes, Nash relató que en una ocasión el intérprete de “I’ll be missing you” le mostró sus genitales, en 2016 lo obligó a tocarlo, y en 2018, uno de los últimos ataques, se restregó contra él de manera sexual.

Además de la pesadilla que ya vivía, aseguró que el empresario imponía exigencias irrazonables, lo que finalmente lo llevó a renunciar. Sin embargo, el acoso no terminó ahí, ya que Diddy utilizó su poder para presionarlo.

La abogada de Diddy, Erica Wolff, no solo rechazó todos los señalamientos, sino que los calificó de oportunistas.

Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane Dos de las hijas del rapero estadounidense Sean 'Diddy Combs' fueron captadas este miércoles, 2 de julio, a su llegada a una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado por el caso en contra del artista por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane Salida de su madre del tribunal. (AP Photo/Stefan Jeremiah)
1 / 19 | Luces, cámara, veredicto: así terminó el juicio contra Diddy. Vista general de miembros de la prensa apostados a las afueras de una corte federal de EE.UU., antes de conocerse el veredicto del jurado del caso en contra del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs por presunto tráfico sexual, en Nueva York (NY, EE.UU.) EFE/Justin Lane - JUSTIN LANE

El artista estadounidense fue arrestado en septiembre de 2024 y acusado de extorsión y tráfico sexual. En mayo de este año fue enjuiciado y meses más tarde declarado culpable por dos cargos menores por transportar personas con fines de prostitución. La sentencia está programada para el 3 de octubre, y sus abogados solicitaron una pena de 14 meses.

Tags
DiddyAgresión sexual
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Entretenimiento
