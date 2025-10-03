Claves de los testigos en el juicio por tráfico sexual de Diddy Combs

La cantante Cassie Ventura es la principal víctima en el juicio por tráfico sexual que enfrenta Sean "Diddy" Combs.

El juicio por delitos sexuales de Sean “Diddy” Combs involucró el testimonio de 34 testigos.

Entre ellos se encontraban las exnovias de Combs, Cassie y Jane, quienes dijeron que él las obligó a participar en maratones sexuales alimentados por drogas, una trabajadora sexual que conocían como “The Punisher”, asistentes personales que dijeron haber presenciado violencia y otras mujeres que lo acusaron de abuso.

Un juez tiene previsto dictar sentencia el viernes a Combs, quien fue declarado culpable en julio de transportar personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución. Si bien Combs fue absuelto de los cargos de tráfico sexual y crimen organizado, el juez puede considerar todos los testimonios del juicio al decidir la sentencia. Combs podría pasar años en prisión.

Estos son algunos de los testigos clave y lo que dijeron durante el juicio:

Cassie

Cassie, la cantante de R&B cuyo nombre real es Casandra Ventura, salió con Combs de 2007 a 2018 después de que él la contratara para su sello Bad Boy Records. Durante cuatro días, testificó que Combs la golpeó y le ordenó tener relaciones sexuales “repugnantes” con trabajadores sexuales masculinos durante “freak-offs” de varios días. También dijo que Combs la violó después de que ella dijera que estaba terminando su relación.

En 2016, las cámaras de seguridad grabaron a Combs golpeando, pateando y arrastrando a Cassie cuando ella salía de su habitación en el Intercontinental Hotel en Los Ángeles. El video se mostró repetidamente en el juicio. Un guardia del hotel testificó que Combs pagó $100,000 para ocultar el video. Permaneció en secreto hasta que CNN lo transmitió en mayo de 2024.

Jane

Jane, testificando bajo un seudónimo, salió con Combs desde 2021 hasta su arresto el año pasado. La modelo dijo que repetidamente le dijo a Combs que no quería tener relaciones sexuales con otros hombres, pero que él siguió presionándola. Dijo que se sentía “obligada” en parte porque él pagaba su alquiler.

El año pasado, dijo Jane, Combs la estranguló, la golpeó en la cara y la obligó a tener un encuentro con una trabajadora sexual. Ella dijo que él le dijo: “No vas a arruinar mi noche así”. Ambas mujeres dijeron que Combs amenazó con publicar sus videos sexuales si rechazaban sus demandas.

Kid Cudi

El rapero Kid Cudi testificó que Combs irrumpió en su casa a finales de 2011 después de enterarse de que él y Cassie estaban saliendo. Su Porsche fue incendiado unas semanas después. Cudi, cuyo nombre legal es Scott Mescudi, dijo que sabía que Combs “tenía algo que ver” con eso, pero Combs le dijo que no estaba involucrado. Cudi dijo que pensaba que Combs estaba mintiendo.

Daniel Phillip

Daniel Phillip, un bailarín exótico involucrado en “freak-offs” de 2012 a 2014, dijo que le pagaron entre $700 y $6,000 para tener relaciones sexuales con Cassie mientras Combs observaba y daba órdenes. Recordó que el magnate del hip-hop les decía: “Necesitan frotarse más aceite de bebé el uno al otro. No tienen suficiente”.

Otra vez, dijo Phillip, Cassie saltó a su regazo —su cuerpo temblaba— después de que sonara como si Combs la estuviera abofeteando y golpeando en una habitación contigua. Dijo que dejó de reunirse con la pareja después de ver a Combs arrojarle una botella antes de arrastrarla por el pelo a un dormitorio mientras ella gritaba.

The Punisher

Sharay Hayes, una bailarina exótica conocida por el nombre artístico de “The Punisher”, dijo que Cassie usó la artimaña de un striptease de cumpleaños para atraerlo a su primer “freak-off”. Recordó haber visto botellas de aceite de bebé en tazones de agua y que le entregaron $800 en efectivo. Más tarde, después de que Combs lo viera tener relaciones sexuales con Cassie, dijo que le entregaron $1,200 más.

Combs mantuvo su rostro oculto durante sus reuniones iniciales, y Hayes dijo que no se dio cuenta de que era él hasta que vio un mensaje en la pantalla de televisión de una habitación de hotel que decía: “Essex House desea dar la bienvenida al Sr. Sean Combs”.

Capricorn Clark

La exempleada de Combs, Capricorn Clark, dijo que Combs llegó a su casa agitando un arma el día del allanamiento y exigió que se vistiera y se fuera con él porque “vamos a matar a Cudi”.

Después del allanamiento, dijo Clark, Combs le dijo que tenía que convencer a Cudi de que “no fui yo”. “Si no lo convences de eso, los mataré a todos”, dijo, puntuando su amenaza con una exclamación, recordó Clark.

Mia

Una exasistente personal que testificó bajo el seudónimo de “Mia” dijo que Combs le metió la mano debajo del vestido y la besó a la fuerza en su fiesta de cumpleaños número 40 en 2009, la obligó a practicar sexo oral en otra ocasión y la violó en 2010. Sus abogados dicen que las acusaciones son falsas.

Confrontada en el contrainterrogatorio con mensajes de texto cariñosos que le envió a Combs mucho después de que terminara su empleo, dijo: “Todavía me lavaron el cerebro”.

Bryana “Bana” Bongolan

La amiga de Cassie, Bryana “Bana” Bongolan, testificó que Combs la colgó sobre la barandilla del balcón del piso 17 de Cassie y la arrojó sobre los muebles del patio en septiembre de 2016, dejándola magullada y traumatizada.

Pero la abogada defensora Nicole Westmoreland expuso agujeros en su historia en el contrainterrogatorio, mostrando que Combs estaba de gira en la costa este en 2016 cuando dijo que sufrió los moretones mostrados a los miembros del jurado en una fotografía que había tomado de sus lesiones.

George Kaplan

George Kaplan dijo que tiraba botellas de licor y drogas y limpiaba aceite de bebé de las habitaciones de hotel de Combs. Dijo que renunció después de ver a Combs peleando con Cassie, pero no lo denunció a las autoridades. Kaplan dijo que todavía le envía felicitaciones de cumpleaños a Combs y lo invitó a su boda. Kaplan les dijo a los miembros del jurado que estaba agradecido de trabajar para Combs y que todavía le tiene “un gran respeto”.

David James

David James testificó que Combs le hizo abastecer las habitaciones de hotel con aceite de bebé, condones, Viagra y otros suministros mientras trabajaba hasta 20 horas al día como asistente personal desde mayo de 2007 hasta mayo de 2009. James dijo que vio a Combs con tres pistolas en su regazo mientras conducían para confrontar al rival de la industria discográfica de Combs, Suge Knight, en 2008.

En otra ocasión, testificó, Combs le pidió que trajera su iPod de su residencia a su hotel y, cuando abrió la puerta, entró y vio a Cassie en la cama con un edredón blanco y a un hombre “completamente desnudo” que no reconoció que caminó “por la habitación y como que se escabulló”.

Brendan Paul

Brendan Paul, quien trabajó como asistente personal de Combs durante aproximadamente 18 meses y terminó en marzo de 2024, dijo que compró drogas para Combs, incluyendo cocaína, ketamina, éxtasis y marihuana.

Su empleo terminó cuando fue arrestado en un aeropuerto de Miami, Florida, por posesión de cocaína, que testificó que provenía de la habitación de Combs.

Deonte Nash

Los abogados de Combs confrontaron al estilista de celebridades Deonte Nash con mensajes que envió expresando amor por Combs. Algunos de ellos eran de 2019 y 2020, dos años después de que terminara su relación profesional.

Un testigo reacio para los fiscales, sin embargo, les dio una idea de la relación entre Cassie y Combs, diciendo que Cassie “muy a menudo” quedaba con moretones en las piernas, los brazos y el cuello, además de un incidente en el que Combs la dejó con una herida grande y sangrienta sobre el ojo durante una paliza.

Dawn Richard

Dawn Richard, una cantante de los grupos Danity Kane y Diddy —Dirty Money de Bad Boy Records, testificó que presenció a Combs actuando violentamente hacia Cassie, incluyendo balanceándose hacia ella con una sartén y golpeándola en 2009. Dice que Combs hizo una amenaza, que ella tomó como una amenaza de muerte, si no se callaba.