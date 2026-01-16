Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dayanara Torres hace impactante revelación sobre cómo conoció a su media hermana

El momento ocurrió durante su adultez en un difícil momento

16 de enero de 2026 - 12:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El padre de Dayanara murió en diciembre de 2017. (Archivo)
El padre de Dayanara murió en diciembre de 2017. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La ex Miss Universe y actriz puertorriqueña Dayanara Torres compartió recientemente un episodio íntimo de su vida familiar al revelar que conoció a su media hermana, Glenda, durante el funeral de su padre, José Torres, fallecido en 2017.

La confesión surgió durante su participación en "El Enrique Santos Show“, espacio radial en el que colabora desde hace varios meses. Según relató, el encuentro ocurrió en medio del proceso de duelo, cuando la familia se reunió para despedir a su padre.

Estamos en el velorio y ahí fue donde conocí a mi hermana”, contó Torres, al explicar que Glenda es aproximadamente de la misma edad que su hermana Jinny Torres.

La también presentadora aseguró que su relación con su media hermana ha sido positiva. “Queremos mucho a Glenda”, expresó.

Torres aprovechó para reiterar el profundo cariño que sentía por su padre, a quien ha mencionado en múltiples ocasiones como una figura fundamental en su vida. “Yo soy la nena de mi papá. Él era de esas personas que tú no le ves nada malo; todo se le perdona”, dijo. “Lo quiero con toda el alma”.

Aunque reconoció que la revelación implicó descubrir aspectos desconocidos de la vida de su padre, dejó claro que eso no alteró el amor ni la admiración que siempre sintió por él. “De vez en cuando pasaban cosas, pero conocí a mi hermana —que ahora es mi hermana— y la queremos muchísimo”, reiteró.

En cabina, sus compañeros le hicieron contestar “el nivel de perreo de padre”, ante esa revelación, a lo que Torres respondió entre risas: “10″.

A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. “Creo que tengo de todo un poco, hay días en los que me siento más tranquila, más seria, otros días más sensual”, enfatiza Dayanara Torres. “Siempre vi la vida como una aventura. Sin miedos, sin dudas siempre mirando al futuro”, destaca Dayanara Torres.
1 / 7 | Dayanara Torres: en plena evolución. A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. - Nolan Rivera

Media hermana estuvo presente al lanzar sus cenizas

Otra revelación que hizo la presentadora de televisión, fue que Glenda estuvo presente cuando lanzaron las cenizas de su padre en Cataño.

En ese momento, Torres había compartido una imagen de cuándo ocurrió con un mensaje de despedida: "Con 🎵🎶“Mi Querido Viejo”, tus hijos, 🛥, tu Cataño, 🍻 y la familia".

Dayanara Torres
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
