Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
7 de agosto de 2025
84°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Deddie Romero predice embarazo de Shalimar Rivera?

La reconocida modelo boricua expresó que ha llegado el momento adecuado para concebir

7 de agosto de 2025 - 5:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shalimar Rivera participó en certámenes como Miss Universe Puerto Rico y Nuestra Belleza Latina. (Alexis Cedeño Laboy)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Shalimar Rivera fue una de las invitadas de hoy del programa “PR en vivo” de TeleOnce. Durante su visita, la reconocida modelo boricua sorprendió a la producción y a la audiencia con una revelación inesperada.

RELACIONADAS

Todo comenzó cuando la coanfitriona del espacio, Deddie Romero, le preguntó a Rivera cuándo tendría un bebé. Según la respuesta de la comunicadora, el anuncio oficial pudiera ser en cualquier momento.

“¿Pues sabes qué? ¿Te digo la verdad?”, comenzó. “Ahora viene y dice ‘ya mismo, en nueve meses’”, interrumpió Francis Rosas.

“Pues mira, puede ser”, continuó la exparticipante de Miss Universe Puerto Rico y Nuestra Belleza Latina.

Romero, asombrada, dijo: “Dios mío, yo estoy bruja. Mira, porque les voy a decir algo, yo le veo a ella un brillo en los ojos bien raro. Cuéntame”.

Rivera indicó que no podía contar nada. Sin embargo, manifestó que la visión de Romero “puede estar cerca”.

“Yo dije como que ya es tiempo y sí, quiero tener un bebé ya. Estoy ahí, quiero hacer mi familia. Yo siempre he querido hacer mi familia, me dan ganas de llorar”, afirmó.

En esa línea, la modelo compartió el nombre de la criatura, en caso de que sea un niño. “Me gusta Dantes”, reveló.

Mientras recibía abrazos y muestras de cariño de parte de Romero, Rivera comunicó que le gustaría tener un niño. “Quiero tener un varón”, agregó entre lágrimas.

En el 2001 ganó Miss Piel Canela Teenage. (Archivo)En el 2001 ganó Miss Piel Canela Teenage. (Archivo)Shalimar Rivera y Carlisa Colón quienes forman parte del programa "El poder del Pueblo".
1 / 28 | El antes y después de Shalimar Rivera. En el 2001 ganó Miss Piel Canela Teenage. (Archivo)

Tags
Deddie RomeroShalimar RiveraTeleOncetelevisiónEmbarazo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: