¿Deddie Romero predice embarazo de Shalimar Rivera?

Shalimar Rivera fue una de las invitadas de hoy del programa “PR en vivo” de TeleOnce. Durante su visita, la reconocida modelo boricua sorprendió a la producción y a la audiencia con una revelación inesperada.

Todo comenzó cuando la coanfitriona del espacio, Deddie Romero, le preguntó a Rivera cuándo tendría un bebé. Según la respuesta de la comunicadora, el anuncio oficial pudiera ser en cualquier momento.

“¿Pues sabes qué? ¿Te digo la verdad?”, comenzó. “Ahora viene y dice ‘ya mismo, en nueve meses’”, interrumpió Francis Rosas.

“Pues mira, puede ser”, continuó la exparticipante de Miss Universe Puerto Rico y Nuestra Belleza Latina.

Romero, asombrada, dijo: “Dios mío, yo estoy bruja. Mira, porque les voy a decir algo, yo le veo a ella un brillo en los ojos bien raro. Cuéntame”.

Rivera indicó que no podía contar nada. Sin embargo, manifestó que la visión de Romero “puede estar cerca”.

PUBLICIDAD

“Yo dije como que ya es tiempo y sí, quiero tener un bebé ya. Estoy ahí, quiero hacer mi familia. Yo siempre he querido hacer mi familia, me dan ganas de llorar”, afirmó.

En esa línea, la modelo compartió el nombre de la criatura, en caso de que sea un niño. “Me gusta Dantes”, reveló.

Mientras recibía abrazos y muestras de cariño de parte de Romero, Rivera comunicó que le gustaría tener un niño. “Quiero tener un varón”, agregó entre lágrimas.