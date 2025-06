¿Dividido el jurado en el nuevo juicio contra Harvey Weinstein?

NUEVA YORK — El presidente del jurado que delibera en el nuevo juicio contra Harvey Weinstein relacionado con el movimiento #MeToo le dijo el lunes al juez que algunos miembros del jurado han formado grupos, incitado a otros a cambiar de opinión y han mencionado información que no formó parte del juicio.

“Ellos pelean juntos, y no me gusta”, afirmó el presidente del jurado, según el abogado defensor Arthur Aidala, en una conversación a puerta cerrada con el juez Curtis Farber y los equipos de la fiscalía y la defensa. Aidala señaló más tarde en la sala de audiencias —sin que ningún jurado pudiera escuchar— que el presidente del jurado indicó que ya había tomado una decisión y no quería cambiar de opinión.