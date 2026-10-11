“¿Dónde está la gente domirriqueña?”: Lari Poppins celebra un reconocimiento a sus raíces
La actriz recibió la distinción de “Joven influyente de la comunidad dominicana en Puerto Rico”
11 de octubre de 2026 - 2:52 PM
11 de octubre de 2026 - 2:52 PM
La creadora de contenido Larissa Dones, mejor conocida en las redes sociales como “Lari Poppins”, compartió con sus seguidores la distinción que recibió el pasado viernes, cuando fue reconocida como “Joven influyente de la comunidad dominicana en Puerto Rico” por el Departamento de Estado.
“Qué emoción y qué orgullo tan grande”, expresó a través de una publicación en su cuenta de Instagram.
El reconocimiento destaca los vínculos de Dones con sus raíces dominicanas, una herencia familiar que, según compartió, ha sido fundamental en su crianza y en la mujer que es hoy.
“Yo soy puertorriqueña, pero llevo en la sangre y en mi crianza las raíces dominicanas de mi mamá y mi abuela. Ellas, como tantas otras familias dominicanas, lo arriesgaron todo y llegaron a Puerto Rico sin nada, solo con su maleta llena de grandes sueños y hoy poder ver todo lo que hemos logrado juntos como familia, me llena el corazón de orgullo. Este reconocimiento es para ellas, por su valentía y por todos los valores que sembraron en mí y que me han convertido en la mujer que soy hoy. Y a toda la familia Rosario Vargas de Bonao, ¡esto también es para ustedes!”, añadió la también actriz puertorriqueña, quien recibió la medalla Juan Pablo Duarte 2026.
Más allá de celebrar el reconocimiento, Dones aprovechó la ocasión para destacar la importancia de la comunidad inmigrante y expresar su solidaridad con las familias que, al igual que la suya, llegan a Puerto Rico en busca de nuevas oportunidades.
Asimismo, instó a sus seguidores a reflexionar sobre las dificultades que enfrentan estas comunidades y a reconocer su derecho a vivir con dignidad.
“Que este reconocimiento también nos recuerde que, así como mi familia llegó a buscar un mejor futuro, hay miles de familias haciendo lo mismo. Nuestros hermanos inmigrantes merecen vivir con dignidad, respeto y sin miedo, buscar una vida mejor nunca debería ser motivo de persecución. ¿Dónde está la gente domirriqueña??? Repórtense”, finalizó en su escrito.
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