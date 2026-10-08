¿Dónde está Miss Nicaragua? Su ausencia en Puerto Rico genera preguntas en redes

La ausencia de Miss Universe Nicaragua 2026, Jasmine Blandford, llamó la atención de los seguidores de los certámenes de belleza, quienes recurrieron a las redes sociales para comentar que la candidata nicaragüense no figuraba entre las participantes de “Junte por la Corona: Descubriendo a Puerto Rico”.

A través de los foros dedicados a los certámenes de belleza, los seguidores de la candidata nicaragüense insinuaron que esta no había sido invitada a formar parte de los eventos que se realizan esta semana.

Ante esto, Blandford realizó una publicación en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “A veces no hace falta un gran escenario. Solo estar en el momento correcto”.

Sin embargo, cabe destacar que otras candidatas latinoamericanas, como Miss Universe México 2026, María Vargas, y Miss Universe Honduras 2026, Luisa Pineda, tampoco formaron parte del evento.

Como parte del itinerario de actividades de hoy, este medio preguntó a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, -encargada de esta iniciativa para promover a la isla como destino-, sobre la logística utilizada para seleccionar a las candidatas que visitarían Puerto Rico previo al certamen internacional.

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“Nosotros las escogimos enfocándonos en casi todas las del Caribe, pero realmente esa parte se la dejamos a la organización (Miss Universe)”, explicó desde el Parque de las Cavernas del Río Camuy.

La funcionaria detalló que la cercanía geográfica fue uno de los factores considerados al momento de determinar qué candidatas formarían parte de la iniciativa, tomando en cuenta también los costos asociados a su movilización.

“Tratamos de que fueran las más cerca, porque obviamente, en términos de costos, es más económico movilizar a las que están más cerca, que las que están al otro lado del mundo. Pero al final, fue la organización de Miss Universe que nos dijo: estas son las más cerquita que tienes...”, sostuvo.

Según destacó, también se tomó en consideración la gala benéfica “Beyond the Crown”, celebrada el pasado 4 de octubre en Miami, Florida.

“Aprovecharon y las que estaban en Miami que eran más fácil volarlas, y también las trajeron”.

1 / 9 | Así vivió Miss Universe Aruba 2026 su aventura acuática por San Juan. Miss Universe Aruba 2026, Elizabeth Johnson, disfrutó de un recorrido acuático por San Juan Bay Marina. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 9 Así vivió Miss Universe Aruba 2026 su aventura acuática por San Juan Miss Universe Aruba 2026, Elizabeth Johnson, disfrutó de un recorrido acuático por San Juan Bay Marina. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

¿Quiénes son las candidatas que se encuentran en Puerto Rico?

• Puerto Rico: Jennifer Barreto

• República Dominicana: Melissa Núñez

• Venezuela: Clara Vegas Goetz

• Perú: Luren Márquez Canales

• Guatemala: María Adelina Castillo Birba

• El Salvador: Sofía Córdova

• Chile: Dominga López

• Argentina: Daiana Pereyra

• Ecuador: Dalia Bucaram Pazmiño

• Bolivia: Valeria Mena

• Paraguay: Gretha Matiauda

• Panamá: Gabriela Lineth González del Valle

• Costa Rica: María Alejandra “Mariale” Acosta García

• Cuba: Mia Dio

• Haití: Tatenda Rameau

• Curaçao: Bianty Gomperts

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• Canadá: Aslihan Morali

La noche final de Miss Universe 2026 contará con la participación de 120 países y se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.