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Fabio Agostini: “Si no fuera por Puerto Rico, no estaría aquí”

El ganador de “La casa de los famosos 6″ visitará la isla tan pronto culmine unas cortas vacaciones en España

12 de junio de 2026 - 3:24 PM

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Fabio Agostini es modelo y estrella de "reality shows". (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

De las canchas de fútbol frustradas por las lesiones, al trono absoluto de los “reality shows”: la trayectoria de Fabio Agostini es un ejemplo de cómo reinventarse en el ojo público.

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Tras coronarse campeón de formatos sumamente exigentes como “Tierra Brava” en Chile y consagrarse ganador de la sexta temporada de “La casa de los famosos”, el competidor canario ha demostrado que su verdadera fortaleza no radica solo en sus músculos, sino en una personalidad magnética que polariza y conquista audiencias masivas por igual.

Esta mañana, el modelo conversó con la comediante Mónica Pastrana en el programa “Alexandra a las 12″ de Telemundo. En su lista de agradecimiento, dijo, Puerto Rico tiene un lugar importante.

“Quiero agradecer a toda la gente de Puerto Rico que me apoyó un montón. Anoche estuve con el teléfono y me sorprendió la cantidad de mensajes y vídeos de gente de Puerto Rico apoyándome. Si no fuera por ellos no estaría aquí ahora mismo, no habría llegado ni a la esquina”, dijo entusiasmado.

Agostini adelantó que se tomará unas cortas vacaciones junto a su familia en España. Luego, garantizó, visitará República Dominicana y Puerto Rico.

“Ahora voy a recuperarme físicamente y después de ahí he hablado con mis compañeros porque quiero ir a República Dominicana y a Puerto Rico porque quiero conocer todas las playas, disfrutar con la gente ahí y comer rico”, detalló.

Sobre su estrategia para alcanzar la victoria, el exatleta confesó que no hizo nada diferente a lo que tiene acostumbrado a sus seguidores. Esa transparencia y autenticidad, expuso, lo hicieron alzarse con el maletín con los $200,000.

“En todos los ‘realities’ a los que voy siempre voy con la misma actitud, siendo yo mismo. No conocía a casi nadie, la verdad. Pero mira, al final me salió todo bien”, subrayó.

Anoche, antes de ser anunciado como ganador absoluto, los presentadores Javier Poza y Jimena Gállego describieron la sexta temporada como “la más fuerte”, “la más intensa” y “la más controversial”. Agostini, de igual manera, exteriorizó que jamás había vivido una producción como esta.

“Esta, la verdad, de todos los ‘realities’ en los que he hecho, esta ha sido donde he visto personas más tóxicas, más malas y mentirosas. Y eso, aunque yo haya salido con peor físico, porque entre hecho un mutante, ahí estoy con un físico impresionante, ahora estoy que parezco un zombi, flaco, bajé 15 kilos. Físicamente me ha ido mal, pero como persona me he ido mucho más fuerte. Y como dijo mi hermanito Yoridan (Martínez), la paciencia es una virtud. La paciencia es la virtud más grande que puede llegar a tener el ser humano. Y la verdad que yo me he fortalecido mucho en ese ‘reality’, lo agradezco. Ha sido una experiencia impresionante”, puntualizó.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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