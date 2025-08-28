Opinión
28 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fabiola Méndez celebra “el título más hermoso que existe: mamá”

La cuatrista puertorriqueña pospuso las últimas fechas de su gira en Florida y Oregon para el 2026

28 de agosto de 2025 - 12:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fabiola Méndez compartió la buena noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales. (Ramon "Tonito" Zayas)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

¡La cuatrista Fabiola Méndez celebra que está embarazada! Junto a varias fotos, en las que luce un avanzado estado de gestación, compartió con sus seguidores la noticia.

“Movimiento dentro y fuera de mi vientre. Vida constante. Transformación de mi cuerpo, mi mente y mi espíritu al título más hermoso que existe: mamá”, expresó la primera graduada de la prestigiosa universidad especializada en música en tener el cuatro puertorriqueño como instrumento principal.

Asimismo, dejó saber cómo han transcurrido las pasadas semanas mientras gesta en su vientre a su primogénito o primogénita y continuaba de gira con su cuarteto en varias ciudades de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en su mensaje aprovechó para posponer las fechas de sus conciertos de septiembre y octubre para el próximo año.

Mujer del Año 2024: el melodioso homenaje a Borinquen desde el alma y las manos de Fabiola Méndez

Mujer del Año 2024: el melodioso homenaje a Borinquen desde el alma y las manos de Fabiola Méndez

La folklorista puertorriqueña rinde especial tributo a sus raíces con este aguinaldo jíbaro.

“Bebé ha visitado unas 20 ciudades y me ha acompañado en más de 30 aviones. Vamos ahora a recesar, a vivir lo que nos queda de esta etapa de preparación en descanso y calma. Las últimas fechas del tour en Florida y Oregon, las hemos pospuesto para el 2026. ¡Agradecemos su comprensión y apoyo! Ya pronto les daré detalles, pero sepan que sus boletos serán válidos para las nuevas fechas. Ya estoy deseosa de verles, pero por ahora, me disfruto este nuevo capítulo. ¡Gracias por tanto amor!”, compartió.

La compositora y educadora, de 29 años, en el 2024 vivió un momento trascendental al participar en la popular serie de conciertos “Tiny Desk”, producida por la National Public Radio (NPR). Mientras que a principios de este año, repitió la experiencia en el “Tiny Desk” junto a Bad Bunny.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
