Fabiola Méndez celebra “el título más hermoso que existe: mamá”
La cuatrista puertorriqueña pospuso las últimas fechas de su gira en Florida y Oregon para el 2026
28 de agosto de 2025 - 12:19 PM
¡La cuatrista Fabiola Méndez celebra que está embarazada! Junto a varias fotos, en las que luce un avanzado estado de gestación, compartió con sus seguidores la noticia.
“Movimiento dentro y fuera de mi vientre. Vida constante. Transformación de mi cuerpo, mi mente y mi espíritu al título más hermoso que existe: mamá”, expresó la primera graduada de la prestigiosa universidad especializada en música en tener el cuatro puertorriqueño como instrumento principal.
Asimismo, dejó saber cómo han transcurrido las pasadas semanas mientras gesta en su vientre a su primogénito o primogénita y continuaba de gira con su cuarteto en varias ciudades de Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en su mensaje aprovechó para posponer las fechas de sus conciertos de septiembre y octubre para el próximo año.
“Bebé ha visitado unas 20 ciudades y me ha acompañado en más de 30 aviones. Vamos ahora a recesar, a vivir lo que nos queda de esta etapa de preparación en descanso y calma. Las últimas fechas del tour en Florida y Oregon, las hemos pospuesto para el 2026. ¡Agradecemos su comprensión y apoyo! Ya pronto les daré detalles, pero sepan que sus boletos serán válidos para las nuevas fechas. Ya estoy deseosa de verles, pero por ahora, me disfruto este nuevo capítulo. ¡Gracias por tanto amor!”, compartió.
La compositora y educadora, de 29 años, en el 2024 vivió un momento trascendental al participar en la popular serie de conciertos “Tiny Desk”, producida por la National Public Radio (NPR). Mientras que a principios de este año, repitió la experiencia en el “Tiny Desk” junto a Bad Bunny.
