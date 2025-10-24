Opinión
24 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fallece actriz Isabelle Tate, de “9-1-1: Nashville”

La joven de 23 años había compartido su lucha contra una enfermedad neurológica degenerativa

24 de octubre de 2025 - 11:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz Isabella Tate. (Suministrada)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz Isabelle Tate, conocida por su participación en la serie “9-1-1: Nashville” de ABC, murió el pasado 19 de octubre, a los 23 años, aunque la noticia fue confirmada en las últimas horas por su familia y por su agencia McCray, que expresó un sentido mensaje a través de las redes sociales. A partir de esto, cientos de personas la despidieron en su cuenta de Instagram.

Nos entristece profundamente y nos rompe el corazón compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Conocíamos a Izzy desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación. Consiguió el papel en la primera serie para la que hizo una audición, '9-1-1: Nashville’. Lo pasó de maravilla”, expresó la agencia al hacer pública la triste noticia.

Tate interpretó a Julie en el episodio piloto de la serie creada por Ryan Murphy, emitido el 9 de octubre de 2025. La actriz había grabado su participación en junio y el capítulo se emitió apenas unos días antes de su muerte. En la producción compartió elenco con Chris O’Donnell, LeAnn Rimes, Michael Provost, Jessica Capshaw, Kimberly Williams-Paisley y Juani Feliz.

A los 13 años, Isabelle fue diagnosticada con una forma rara de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, un trastorno neurológico hereditario que afecta los nervios motores y sensoriales. A causa de la enfermedad, utilizaba una silla de ruedas. En una publicación de 2022, reflexionó sobre su proceso de aceptación: “No suelo mostrarme vulnerable en esta aplicación, pero siento que esto es algo que debo compartir porque ha estado ocurriendo en mi vida. Cuando tenía 13 años, me diagnosticaron una enfermedad neuromuscular progresiva que debilita los músculos de mis piernas con el tiempo. Cuando me dieron el diagnóstico por primera vez, no podía entender del todo qué era ni imaginar lo que podría llegar a ser. Con los años, seguí con mi vida y comencé a notar pequeñas cosas que se volvían más difíciles para mí, aunque no tanto como para que me resultara algo muy evidente. Recientemente, la enfermedad progresó mucho y llegué a aceptar que, si quiero vivir mi vida al máximo, necesito usar una silla de ruedas en algunos momentos”, escribió en su Instagram.

“Nunca habría esperado que algo así me ocurriera, como la mayoría de nosotros tampoco lo haría. No sé por qué estas fueron las cartas que me tocaron en la vida, pero no puedo cambiarlas, así que elijo aceptarlas y no dejar que me definan. Esto realmente cambió mi perspectiva sobre la vida, y si he aprendido algo de todo esto es a apreciar las pequeñas cosas que fácilmente damos por sentadas. Nunca sabes por lo que otra persona puede estar pasando, así que, por favor, sé siempre amable y compasivo”, agregó en el mensaje a sus seguidores.

Nacida y criada en Nashville, Tate se graduó en la Universidad Estatal de Middle Tennessee con un título en Ciencias Empresariales. Además de la actuación, tenía una gran pasión por la música: solía componer y grabar canciones junto a sus amigos y llegó a publicar algunas de ellas. Según su escuela, “Isabelle estaba llena de fuego, una luchadora, nunca ponía excusas por su discapacidad”.

A través de las redes sociales, su madre, Katerina Kazakos Tate; su padrastro, Vishnu Jayamohan; su padre, John Daniel Tate; y su hermana, Daniella Tate, expresaron su dolor por esta irreparable pérdida. Según informaron, el funeral se realizará el 24 de octubre en Brentwood, Tennessee.

Muertes
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Entretenimiento
