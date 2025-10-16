Familia de Diane Keaton confirma causa de su muerte

Familiares de la fenecida actriz Diane Keaton, confirmaron este miércoles a la revista People que la ganadora del Oscar murió el pasado 11 de octubre debido a complicaciones con una neumonía, mientras que agradecieron las muestras de cariño y apoyo.

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de cariño y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, lee en el comunicado enviado al medio estadounidense.

“Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado”, compartió la familia.

Keaton falleció en California el pasado sábado a sus 79 años.

“En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”, declaró una portavoz de la familia luego de anunciado su deceso.

La actriz, nacida en Los Ángeles, tuvo dos hijos: Dexter y Duke, a quienes adoptó en 1996 y 2001. Keaton nunca se casó.

“Hoy pensaba: soy la única actriz de mi generación que ha sido soltera toda su vida”, señaló la actriz a la revista en 2019. “Me alegro mucho de no haberme casado. Soy un poco rara. Recuerdo que, en la preparatoria, un chico se me acercó y me dijo: ‘Algún día serás una buena esposa’. Y pensé: ‘No quiero ser esposa. No’”.