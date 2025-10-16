Opinión
16 de octubre de 2025
78°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Familia de Diane Keaton confirma causa de su muerte

En un comunicado de prensa enviado a la revista People, los allegados agradecieron las muestras de cariño

16 de octubre de 2025 - 9:39 PM

Updated At

Actualizado el 16 de octubre de 2025 - 9:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La familia de la legendaria actriz de Hollywood reveló su causa de muerte. (ROLLINS JOFFE PRODUCTIONS)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Familiares de la fenecida actriz Diane Keaton, confirmaron este miércoles a la revista People que la ganadora del Oscar murió el pasado 11 de octubre debido a complicaciones con una neumonía, mientras que agradecieron las muestras de cariño y apoyo.

RELACIONADAS

“La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de cariño y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, lee en el comunicado enviado al medio estadounidense.

“Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado”, compartió la familia.

Keaton falleció en California el pasado sábado a sus 79 años.

La actriz Diane Keaton tuvo una prolífica carrera como actriz de Hollywood. Fue la ganadora del Oscar a Mejor Actriz por Annie Hall (1977).Diane Keaton subió al escenario con un esmoquin negro de Ralph Lauren para recibir el premio Cecil B. DeMille por Woody Allen. (AP)
1 / 13 | Adiós a ícono del cine: Diane Keaton fallece a sus 79 años . La actriz Diane Keaton tuvo una prolífica carrera como actriz de Hollywood. - Shutterstock

“En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”, declaró una portavoz de la familia luego de anunciado su deceso.

La actriz, nacida en Los Ángeles, tuvo dos hijos: Dexter y Duke, a quienes adoptó en 1996 y 2001. Keaton nunca se casó.

“Hoy pensaba: soy la única actriz de mi generación que ha sido soltera toda su vida”, señaló la actriz a la revista en 2019. “Me alegro mucho de no haberme casado. Soy un poco rara. Recuerdo que, en la preparatoria, un chico se me acercó y me dijo: ‘Algún día serás una buena esposa’. Y pensé: ‘No quiero ser esposa. No’”.

Keaton saltó a la fama en la década de 1970 gracias a su papel en las películas de El Padrino y sus colaboraciones con el director Woody Allen, y ganó un Premio Oscar a la Mejor Actriz en 1977 por Annie Hall.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
