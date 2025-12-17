Famosos que llegaron al altar este 2025

El amor verdadero nunca pasa de moda, ni siquiera en el mundo del espectáculo. Este 2025, la industria del entretenimiento le regaló a la audiencia momentos nupciales que los hizo creer en los cuentos de hadas modernos.

La exestrella de “The Bachelorette”, Gabby Windey, y Robby Hoffman comenzaron el año con una boda secreta en Las Vegas y anunciaron la noticia meses después. Fue en marzo cuando los recién casados revelaron que la idea surgió luego de que evacuaran su hogar en Los Ángeles debido a los incendios forestales de Palisades a principios de 2025.

El enlace matrimonial, que costó poco menos de $800, fue una ceremonia íntima de 20 minutos con un ministro en la que Windey lució un vestido de encaje.

En marzo, el reconocido cantante de merengue boricua, Manny Manuel, anunció a través de sus redes sociales que se había casado. El intérprete publicó una foto de sus anillos con la frase “Recién casados”.

El “Rey de Corazones” añadió: “Gracias Pablo por llegar a mi vida… y transformar en mí lo que creía perdido. Has sido ese salvavidas que me ha mantenido en puerto seguro”.

Llegó mayo y la cantante y actriz Demi Lovato se casó con el cantautor Jordan Lutes en la histórica propiedad Bellosguardo Estate en Santa Bárbara, California. Alrededor de 135 familiares y amigos cercanos asistieron a la ceremonia.

El matrimonio se conoció en el estudio de grabación en enero de 2022 mientras trabajaban en el álbum de Lovato, “Holy Fvck”, y Jutes le propuso matrimonio en diciembre de 2023.

El calendario marcó junio y sonó la marcha nupcial para Jeff Bezos y Lauren Sánchez. El fundador de Amazon y la periodista se casaron en una lujosa boda de varios días en Venecia, Italia. La ceremonia principal tuvo lugar el 27 de junio en la basílica de San Giorgio Maggiore, ubicada en una isla privada frente a la Plaza de San Marcos.

El 27 de septiembre, la cantante Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco sorprendieron con el anuncio de su boda. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en Santa Bárbara, California.

La noticia fue confirmada por la propia intérprete a través de sus redes sociales, donde compartió varias fotografías y videos del enlace, acompañados de la fecha. La boda, que tuvo lugar después de más de dos años de noviazgo, contó con la asistencia de amigos y celebridades como Taylor Swift y Ed Sheeran.

En Halloween, la cantante estadounidense Rainey Qualley y el fotógrafo Anthony Wilson se casaron en una ceremonia con temática de terror.

La boda tuvo lugar en The Perch en Twin Peaks, un retiro en Lake Arrowhead, California. La pareja, que tiene una hija llamada Bluebell nacida en diciembre de 2024, optó por una celebración “divertida, espeluznante, hermosa, tonta y romántica”.

Noviembre, asimismo, quedó marcado con el enlace de Jon Gosselin y Stephanie Lebo. La boda fue en The Barn at Silverstone en Lancaster, Pensilvania, y contó con 180 invitados.

La pareja intercambió votos que escribieron ellos mismos. Gosselin le dijo a Lebo: “Siento que soy el hombre más afortunado del mundo, porque puedo envejecer con mi mejor amiga y el amor de mi vida”.

También se celebró la unión de la estrella de “Selling the OC”, Tyler Stanaland, y la autora Hannah Morrissey una ceremonia íntima en Laguna Beach, California, el 22 de noviembre.

La pareja se comprometió en octubre de 2025, solo un mes antes de la boda. Stanaland describió la ceremonia, a la que asistieron solo sus familiares más cercanos y su perro Honey, como “divertida, íntima e intencional”.

Al cerrar el año, la exestrella de “Sex and the City”, Kim Cattrall, y Russell Thomas se casaron el 4 de diciembre en Londres, con una ceremonia íntima a la que asistieron solo 12 invitados en Chelsea Old Town Hall, confirmó People en ese momento.

Ese mismo día, la estrella de “Jersey Shore”, Sammi “Sweetheart” Giancola, y Justin May scelebraron su unión tras cuatro años juntos. Us Weekly confirmó que la pareja intercambió votos en el Park Chateau Estate & Gardens en East Brunswick, Nueva Jersey, frente a sus compañeros de “Jersey Shore”, mientras las cámaras de MTV grababan el evento.