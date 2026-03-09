Hija de James Van Der Beek da emotivo mensaje en el que habría sido el cumpleaños 49 del actor

A casi un mes de la muerte de James Van Der Beek, su familia sigue recordándolo y rindiendo homenaje a su memoria. Es por ello que, en el que habría sido su cumpleaños número 49, decidieron dedicarle un emotivo mensaje.

Mediante un video publicado en redes sociales, Emilia, la hija de nueve años del actor, habló sobre el amor y la manera en la que ha enfrentado la pérdida de su padre.

“Hoy es el cumpleaños de mi papá, y lo más importante ante la muerte de alguien es hablar con él y desahogarse. Si lo extrañas, puedes llorar, puedes hablar con él. Yo hablo con mi papá todos los días. Empiezo con una frase: ‘Hola, papá. Te extraño y te quiero mucho, y nunca dejaré de quererte’”, dijo en el clip.

La niña también se dijo tranquila, pues tras la difícil batalla que Van Der Beek enfrentó contra el cáncer, está convencida de que ahora se encuentra en un lugar mucho mejor. “Sé que mi papá está bien. Ya no sufre. Está en el cielo, sobre las nubes, con Dios y el Señor”.

Además de su homenaje, Emilia también mando un mensaje a quienes no han podido encontrar consuelo por la partida de algún ser querido; incluso, les pidió no culparse.

Por último, compartió una de las enseñanzas más valiosas que su padre le dejó en vida: la fe. “Los milagros todavía pueden ocurrir, solo que más adelante en la vida, y seguirán ocurriendo”.