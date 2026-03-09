Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hija de James Van Der Beek da emotivo mensaje en el que habría sido el cumpleaños 49 del actor

Su hija Emilia, de nueve años, habló sobre el amor y la manera en la que ha enfrentado la pérdida de su padre

9 de marzo de 2026 - 9:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
James Van Der Beek murió a los 48 años (GoFundMe)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

A casi un mes de la muerte de James Van Der Beek, su familia sigue recordándolo y rindiendo homenaje a su memoria. Es por ello que, en el que habría sido su cumpleaños número 49, decidieron dedicarle un emotivo mensaje.



Mediante un video publicado en redes sociales, Emilia, la hija de nueve años del actor, habló sobre el amor y la manera en la que ha enfrentado la pérdida de su padre.

“Hoy es el cumpleaños de mi papá, y lo más importante ante la muerte de alguien es hablar con él y desahogarse. Si lo extrañas, puedes llorar, puedes hablar con él. Yo hablo con mi papá todos los días. Empiezo con una frase: ‘Hola, papá. Te extraño y te quiero mucho, y nunca dejaré de quererte’”, dijo en el clip.

La niña también se dijo tranquila, pues tras la difícil batalla que Van Der Beek enfrentó contra el cáncer, está convencida de que ahora se encuentra en un lugar mucho mejor. “Sé que mi papá está bien. Ya no sufre. Está en el cielo, sobre las nubes, con Dios y el Señor”.

Además de su homenaje, Emilia también mando un mensaje a quienes no han podido encontrar consuelo por la partida de algún ser querido; incluso, les pidió no culparse.

Por último, compartió una de las enseñanzas más valiosas que su padre le dejó en vida: la fe. “Los milagros todavía pueden ocurrir, solo que más adelante en la vida, y seguirán ocurriendo”.

El protagonista de la serie "Dawson’s Creek" falleció el pasado 11 de febrero, luego de ser diagnosticado con cáncer colorrectar en etapa 3. Durante sus últimos meses, dedicó sus esfuerzos a difundir mensajes de esperanza y ser una voz para la detección a tiempo de esta enfermedad.

