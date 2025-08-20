Influencers se recuperan tras terrible accidente mientras grababan contenido

Los influencers gastronómicos Nina Santiago (conocida en redes sociales como NinaUnrated) y Patrick Blackwood sufrieron lesiones tras una camioneta SUV chocar contra la ventana del restaurante CuVee’s Culinary Creations en Houston, Texas, mientras comían.

Nina y Patrick estaban probando un sándwich como parte del contenido que comparte en línea cuando el vehículo volcó su mesa e hizo volar cristales. Ambos fueron trasladados al hospital. Él mostró un golpe en el pecho y una herida en el muslo y ella tiene un corte en la muñeca.

“Estoy más que agradecido de estar vivo después de que un SUV se estrellara contra la pared de vidrio en CuVee’s Culinary Creations en Houston, TX, rompiendo todo mientras Patrick Blackwood y yo grabamos comiendo.”, escribió Nina en una publicación de Instagram.

“Nos golpeó directamente a mí en su izquierda, él a mi derecha mientras mordía un delicioso slider de salmón. De la nada, pero sobrevivimos”, añadió.