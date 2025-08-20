Opinión
Feriados
20 de agosto de 2025
Entretenimiento
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Influencers se recuperan tras terrible accidente mientras grababan contenido

Nina y Patrick estaban probando un sándwich como parte del material que comparten, cuando un vehículo volcó su mesa

20 de agosto de 2025 - 12:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Patrick Blackwood y Nina Santiago, creadores de contenido en Estados Unidos, se volvieron tendencia en redes sociales tras sobrevivir a un accidente automovilístico mientras cenaban en un restaurante de Houston. (Captura)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Los influencers gastronómicos Nina Santiago (conocida en redes sociales como NinaUnrated) y Patrick Blackwood sufrieron lesiones tras una camioneta SUV chocar contra la ventana del restaurante CuVee’s Culinary Creations en Houston, Texas, mientras comían.

Nina y Patrick estaban probando un sándwich como parte del contenido que comparte en línea cuando el vehículo volcó su mesa e hizo volar cristales. Ambos fueron trasladados al hospital. Él mostró un golpe en el pecho y una herida en el muslo y ella tiene un corte en la muñeca.

“Estoy más que agradecido de estar vivo después de que un SUV se estrellara contra la pared de vidrio en CuVee’s Culinary Creations en Houston, TX, rompiendo todo mientras Patrick Blackwood y yo grabamos comiendo.”, escribió Nina en una publicación de Instagram.

“Nos golpeó directamente a mí en su izquierda, él a mi derecha mientras mordía un delicioso slider de salmón. De la nada, pero sobrevivimos”, añadió.

Los creadores de contenido están agradecidos de estar vivos, ya que el choque pudo haberlo tenido consecuencias peores, según compartieron con sus seguidores.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
